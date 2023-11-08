على مسافة قريبة من الموت، نشر كثير من سكان غزة على مواقع التواصل الاجتماعي، قصصهم وتجاربهم مع القصف والغارات، مشيرين إلى أن رسائلهم قد تكون الأخيرة.

في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، استُشهِد هيثم حرارة، الصحفي الفلسطيني في المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وكانت قد نُشرت إحدى رسائله الأخيرة على منصة إكس يقول فيها: "لن نرحل ولن نُنفى ولن ترى منا غير الصمود واليقين والصمود، فإن كانت الهجرة فإلى بلادنا المحتلة أو إلى الله رب العالمين».

وسجلت الدكتورة أسماء الأشقر، إحدى سكان غزة، التي عملت في مستشفى القدس بغزة، رسالة قبل يوم من استشهادها في غارة جوية إسرائيلية.

وقالت في التسجيل الصوتي إن غزة "تُمحى" أمام العالم، ولا أحد يتحرك.

وتابعت: "إلى الدول العربية، لا نحتاج إلى أي شيء منكم.. الإسرائيليون يصفوننا بالحيوانات البشرية، وبايدن يتحدث عن الإنسانية ويدافع عن إسرائيل، لكنه لا يرى ما يحدث لنا.. نُقتل واحداً تلو الآخر.. العالم كله يراقبنا، عائلات بأكملها تُمحى من السجل المدني".

وأضافت: "سيحاسب الله كل من خاننا… ولن نسامح كل من طبّع مع إسرائيل ورقص على جراحنا".

"نهاية دردشة عائلية"

شارك الناجون أيضاً لقطات شاشة للرسائل النهائية في الدردشات الجماعية العائلية، إذ يمتزج رعب الحرب مع الراحة التي لا يمكن إلا للأحباء تقديمها لبعضهم بعضاً.

ونشرت لقطة شاشة لمحادثة عائلية على واتس آب، يسأل أحد أفرادها الأسرة عن الوضع في أجزاء مختلفة من غزة، ولكن لا أحد يرد على الرسائل المرسلة.

وجاء في الرسالة الأخيرة في الدردشة الجماعية، التي أُرسلت في 22 أكتوبر/تشرين الأول، ما يلي: "رحمكم الله يا أحبائي".

كل يوم، يتحقق سكان غزة عبر الإنترنت من نجاة أحبائهم وذويهم، وغالباً ما يكون ذلك ببساطة من خلال رسالة أو مقطع فيديو يقول فيه: "أنا على قيد الحياة".

معتز عزايزة المصور الذي تحول إلى صحفي منذ بداية الحرب، نشر عديد المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وثّق فيها حقيقة ما يجري في القطاع المحاصر.

وقال عزايزة: "هل سأصل إلى نهاية هذا؟ لا أعرف. ولكن ما أنا متأكد منه هو: لقد قمت بتسليم صور إلى العالم أجمع لمشاهدة ما يحدث بالفعل للمدنيين الأبرياء في قطاع غزة".

وأكد أنه: "لم أتلقَّ الدعم أو التمويل من أي وسيلة إعلام أو منظمة للقيام بذلك.. أكرر أنني مصور صحفي مستقل، لا علاقة لي بأي جماعات مسلحة أو أي نوع من التنظيمات، أنا فلسطيني خالص ومستقل".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة، استُشهد فيها 10 آلاف و328 فلسطينياً، بينهم 4237 طفلاً و2719 سيدة، وأصاب نحو 26 ألفاً، كما قُتل 163 فلسطينياً واعتُقل نحو 2265 في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.