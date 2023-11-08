سياسة
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ملك الأردن: الحلول العسكرية والأمنية لن تنهي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي
قال الملك الأردني عبد الله الثاني إن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي لا يمكن حلّه اعتماداً على "الخيارات العسكرية والأمنية"، مشدداً على ضرورة وقف الحرب في غزة.
ملك الأردن: الحلول العسكرية والأمنية لن تنهي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي
أكد الملك الأردني أن لا حلول عسكرية وأمنية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي / صورة: AA
8 نوفمبر 2023

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني، الأربعاء، أن " الحلول العسكرية والأمنية" لن تنجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

واستقبل الملك الأردني رئيس هيئة الأركان العامة في مملكة البحرين الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، في إطار زيارة غير معلنة، أجراها للأردن.

وشدد الملك الأردني على "ضرورة تكثيف العمل مع المجتمع الدولي للضغط من أجل وقف الحرب على غزة".

وأشار الملك إلى "ضرورة تكثيف العمل مع المجتمع الدولي للضغط لوقف الحرب على غزة".

مضيفاً أن "الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، وأن المطلوب هو "حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

وشارك في اللقاء قائد الجيش الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة، استُشهد فيها 10 آلاف و569 فلسطينياً، بينهم 4324 طفلاً و2823 سيدة، وأصاب نحو 26 ألفاً، كما قُتل 475 فلسطينياً واعتُقل نحو 2280 في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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