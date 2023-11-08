أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الأربعاء، تدمير 15 آلية إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" وقنص جندي منذ الصباح في عدة محاور بقطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان، إنها دمرت 3 دبابات وناقلة جند إسرائيلية وآلية عسكرية أخرى، شمال دوار التوام (تابع لمدينة بيت لاهيا) شمال مدينة غزة، بثلاثة قذائف من طراز "الياسين 105".

وأضافت في بيان لاحق أن مقاتليها دمروا دبابتين إسرائيليتين جنوب غرب مدينة غزة بقذيفتي "الياسين 105"، دون تحديد اسم المكان.

وفي بيان ثالث، أفادت بتدميرها دبابة إسرائيلية في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا بقذيفة الياسين 105 ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وفي بيانات أخرى، قالت الكتائب: "دمرنا 6 دبابات بقذائف الياسين 105 بمنطقة التوام (شمال)، ودبابة وناقلة جند شمال مخيم الشاطئ (غرب مدينة غزة)".

وأضافت الكتائب: "قنصنا جندياً صهيونياً في منطقة التوام وأصبناه إصابة مباشرة".

وذكرت أنها استهدفت "مجموعة من الجنود قرب تجمع للآليات المتوغلة جنوب مدينة غزة بصاروخ موجه من طراز كونكورس"، دون ذكر اسم المنطقة.

ومنذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتسعت رقعة المعارك البرية والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي كتائب القسام في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة، استُشهد فيها 10 آلاف و328 فلسطينياً، بينهم 4237 طفلاً و2719 سيدة، وأصيب نحو 26 ألفاً، كما قُتل 163 فلسطينياً واعتُقل نحو 2265 في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.