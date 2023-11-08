سياسة
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القسام: دمّرنا 136 آلية إسرائيلية ولا خيار سوى اتفاقية لتبادل الأسرى
قال المتحدث العسكري لكتائب القسام "أبو عبيدة" إن الكتائب دمرت منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية نحو 136 آلية عسكرية إسرائيلية، وأكّد أن "المسار الوحيد والواضح لملف الأسرى والرهائن هي صفقة تبادل شاملة أو جزئية.
القسام: دمّرنا 136 آلية إسرائيلية ولا خيار سوى اتفاقية لتبادل الأسرى
أكد المتحدث باسم كتائب القسام أن الكتائب دمرت أكثر من 136 آلية عسكرية / صورة: وسائل التواصل الاجتماعي
8 نوفمبر 2023

أعلن المتحدث العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام "أبو عبيدة"، الأربعاء، تدمير الكتائب 136 آلية عسكرية إسرائيلية بشكل كلي أو جزئي خلال التصدي لتوغل جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة في تسجيل مصور بثته كتائب القسام الأربعاء، إن مقاتلي الكتائب تمكنوا خلال الأيام الماضية من تدمير "136 آلية عسكرية إسرائيلية كلياً أو جزئياً في غزة وإخراجها عن الخدمة".

وأضاف أن القصف الجوي المكثف الذي تعرّض له قطاع غزة في الأسابيع الماضية لم يمنع مقاتلي النخبة القسامية من المناورة والتصدي لقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة.

وأشار أبو عبيدة في كلمته إلى أن ملف الأسرى لا يزال حاضراً، مؤكداً أن " المسار الوحيد والواضح لهذه القضية هي صفقة لتبادل الأسرى بشكل كامل أو مجزّأ".

واتهم أبو عبيدة الاحتلال الإسرائيلي بإعاقة تسليم المحتجزين ذوي الجنسيات الأجنبية عبر مواصلة "العدوان ورفض تهيئة الظروف للإفراج عنهم".

وذكر أبو عبيدة أن الاحتلال الإسرائيلي أفشل في الأيام الماضية "عملية الإفراج عن 12 منهم".

مجدداً التأكيد أن القصف الإسرائيلي "عرّض حياتهم وحياة أسراه لخطر داعم كل ساعة وكل يوم".

وختم أبو عبيدة كلمته المصورة بالتحية إلى الشعب الفلسطيني والدعوة إلى إسناده والانتفاض في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أسرت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ما يقرب من 242 شخصاً من بينهم إسرائيليون وحملة جوازات أجنبية.

وأكدت القسام في أكثر من مناسبة رغبتها بالإفراج عن الأجانب ممن تسميهم "الضيوف"، بينما تطالب بمبادلة البقية مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الذين بلغ عددهم ما يقرب من 6 آلاف أسير فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة، استُشهد فيها 10 آلاف و569 فلسطينياً، بينهم 4324 طفلاً و2823 سيدة، وأصاب نحو 26 ألفاً، كما قُتل 475 فلسطينياً واعتُقل نحو 2280 في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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