حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأربعاء، حكومة بنيامين نتنياهو من استمرار سياستها في الضفة الغربية ما يقود إسرائيل إلى الحرب على ثلاث جبهات.

وقال لابيد في تصريحات للقناة "12" الإسرائيلية إن "جزءاً من المشكلة هو الخوف من اندلاع أعمال شغب في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".

وأوضح أن سبب تلك المخاوف هو "عدم مسؤولية رهيب من جانب المستوطنين المتطرفين الذين يحاولون إشعال النار في المنطقة".

وأضاف لابيد أن هناك أحزاباً إسرائيلية لم يسمّها "تشجع ناخبيها على أعمال الشغب" في الضفة الغربية.

ودعا حكومة نتنياهو إلى "ضبط النفس هناك (في الضفة الغربية) وإلا فسنخوض حرباً على ثلاث جبهات"، في إشارة إلى الحرب الدائرة في غزة والمواجهات على الحدود اللبنانية.

وزادت جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وتنكيلها بالشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، من خلال حملات مداهمات واقتحامات واعتقالات يومية، أسفرت عن استشهاد 163 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و371 منذ بداية العام الجاري.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن نادي الأسير الفلسطيني (مستقل)، أن إسرائيل اعتقلت فجراً 65 فلسطينياً على الأقل بالضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عدد المعتقلين فيها إلى 2280 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.