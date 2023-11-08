سياسة
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لابيد محذّراً من تفجر الوضع في الضفة: إما ضبط النفس وإما القتال على 3 جبهات
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إنه في حال لم تضبط حكومة نتنياهو الوضع في الضفة فسوف تضطر إسرائيل للقتال على ثلاث جبهات، في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال في الضفة.
لابيد محذّراً من تفجر الوضع في الضفة: إما ضبط النفس وإما القتال على 3 جبهات
حذر لابيد من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية إذا استمر سلوك الحكومة الإسرائيلية على شكله الحالي / صورة: Reuters
8 نوفمبر 2023

حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأربعاء، حكومة بنيامين نتنياهو من استمرار سياستها في الضفة الغربية ما يقود إسرائيل إلى الحرب على ثلاث جبهات.

وقال لابيد في تصريحات للقناة "12" الإسرائيلية إن "جزءاً من المشكلة هو الخوف من اندلاع أعمال شغب في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".

وأوضح أن سبب تلك المخاوف هو "عدم مسؤولية رهيب من جانب المستوطنين المتطرفين الذين يحاولون إشعال النار في المنطقة".

وأضاف لابيد أن هناك أحزاباً إسرائيلية لم يسمّها "تشجع ناخبيها على أعمال الشغب" في الضفة الغربية.

ودعا حكومة نتنياهو إلى "ضبط النفس هناك (في الضفة الغربية) وإلا فسنخوض حرباً على ثلاث جبهات"، في إشارة إلى الحرب الدائرة في غزة والمواجهات على الحدود اللبنانية.

وزادت جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وتنكيلها بالشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، من خلال حملات مداهمات واقتحامات واعتقالات يومية، أسفرت عن استشهاد 163 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و371 منذ بداية العام الجاري.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن نادي الأسير الفلسطيني (مستقل)، أن إسرائيل اعتقلت فجراً 65 فلسطينياً على الأقل بالضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عدد المعتقلين فيها إلى 2280 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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