أكد المشاركون في "المنتدى الاقتصادي التركي-العربي" أهمية التكامل التجاري الإقليمي في المنطقة.

وانطلقت النسخة الـ14 من الملتقى الاقتصادي التركي-العربي، الأربعاء، في إسطنبول، تحت شعار "مرحلة جديدة في التعاون".

وفي كلمة لوزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أوضح أن المنافسة بين القوة العظمى الحالية الولايات المتحدة والقوة الصاعدة الصين، تسببت في تجزئة التجارة والتوترات الجيوسياسية.

وأضاف شيمشك أن التكامل التجاري الإقليمي يتسارع في مثل هذه الأوقات، لكن في منطقة الشرق الأوسط فإن التكامل التجاري هو الأدنى في العالم.

وأكد ضرورة تحسين التجارة والتكامل الإقليميين في المنطقة من أجل التغلب على النمو البطيء في الاقتصادات.

بدوره، أفاد نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك، أنه من الضروري توفير البيئة المناسبة ودعم المشاريع الحرة التي تعتبر رائدة التنمية لتحقيق التكامل التجاري.

وأضاف أن الدور الحقيقي للدولة هو تنظيم وضمان تقدم الأعمال من خلال تمكين الحوكمة.

من جانبه، ذكر وزير المالية المصري محمد معيط، أن التجارة بين دول المنطقة منخفضة للغاية، مؤكداً ضرورة التفكير في أسباب هذا الانخفاض.

وأضاف أنه من الضروري دراسة دور الدولة والقطاع الخاص في هذا الصدد، وإعطاء الأخير مهمة القيادة والتكامل.

وأشار الوزير المصري إلى وجود حاجة إلى ضمان التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة وإزالة العوائق أمامها.

وشدد على أهمية فتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التجارية مع تركيا، باعتبارها سادسة أكبر وجهة للصادرات المصرية، بمبلغ 3.2 مليار دولار، وثالثة أكبر دولة مُصدرة لمصر بـ3 مليارات دولار.

أما وزير الدولة القطري، رئيس إدارة المناطق الحرة أحمد السيد، فأشار إلى وجود إمكانات كبيرة في المنطقة تسمح بإمكانية التجارة الإقليمية والدولية.

وأكد أهمية دور القطاع الخاص في أخذ زمام مبادرة وزيادة التجارة الإقليمية، وخاصة في القطاعات التي تعتبر من الاحتياجات الأساسية بين الدول مثل الصحة والزراعة والغذاء.