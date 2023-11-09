سياسة
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سوريا.. هجوم إسرائيلي على مواقع عسكرية بمحافظة السويداء
أكّدت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن القوات الإسرائيلية شنّت هجوماً جوياً على مواقع عسكرية بمحافظة السويداء جنوب غربيّ سوريا، ما أوقع أضراراً مادية.
سوريا.. هجوم إسرائيلي على مواقع عسكرية بمحافظة السويداء
إسرائيل تشن هجوماً جوياً على مواقع عسكرية بسوريا / صورة أرشيفية: Reuters 
9 نوفمبر 2023

أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري يوم الأربعاء نقلاً عن مصدر عسكري، أن إسرائيل شنت هجوماً جوياً على مواقع عسكرية في جنوب سوريا، مما أوقع بعض الخسائر المادية.

ونقلت وسائل الإعلام عن المصدر قوله إن الصواريخ التي حلقت فوق بعلبك في لبنان استهدفت عدة مواقع، دون أن يحدّدها.

وتشنّ إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفه بأنه أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث تدعم طهران رئيس النظام السوري بشار الأسد منذ اندلعت الثورة عام 2011.

وذكر منشقان عن جيش النظام السوري مطّلعان على الأمر أنه يُعتقد أن الضربات استهدفت قاعدة دفاع جوي تابعة لجيش النظام ومحطة رادار في تل قليب وتل المسيح بمحافظة السويداء في جنوب غرب سوريا.

وأكّد أحد سكان المنطقة القريبة من مدينة شهبا في محافظة السويداء، إن ألسنة اللهب شوهدت من مسافة بعيدة فيما سُمع صوت أبواق سيارات الإسعاف تسرع إلى الموقع.

ولم يعلّق الجيش الإسرائيلي على التقارير الخاصة بشن غارة في سوريا.

وأشارت مصادر بالمخابرات الغربية إلى أن الفرقة الرابعة بجيش النظام السوري المتحالفة مع طهران، إلى جانب فصائل إيرانية لها موطئ قدم في المنطقة الجنوبية، تدير تجارة مخدرات بمليارات الدولارات عبر الحدود مع الأردن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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