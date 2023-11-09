سياسة
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5500 ولادة مرتقبة بغزة.. والصحة العالمية تحذّر من تفشّي الأمراض المعدية
كشفت مسؤولة بوكالة الصحة الجنسية والإنجابية التابعة للأمم المتحدة، عن توقُّعها حدوث 5500 ولادة بغزة خلال الأسابيع المقبلة، فيما حذّرَت منظمة الصحة العالمية من تفشّي الأمراض المعدية في القطاع جراء تعطُّل المرافق الصحية نتيجة القصف الإسرائيلي.
5500 ولادة مرتقبة بغزة.. والصحة العالمية تحذّر من تفشّي الأمراض المعدية
5500 ولادة مرتقبة بغزة.. و"الصحة العالمية" تحذر من تفشي الأمراض المعدية / صورة: AA
9 نوفمبر 2023

تتوقع الأمم المتحدة أن يلد نحو 5500 امرأة في غزة خلال الأسابيع المقبلة، حيث يولّد الأطباء في المستشفيات التي تعاني بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع، النساءَ بلا تخدير أو بتخدير بسيط.

وقالت المديرة الإقليمية للدول العربية في وكالة الصحة الجنسية والإنجابية ليلى بكر في حوار لها بموقع أخبار الأمم المتحدة، إنها تخشى على مصير الأمهات الجدد وأطفالهن وسط "فقدان الإنسانية الكاملة" في غزة.

وأكدت أن 2.2 مليون شخص، من بينهم 50 ألف امرأة حامل، محاصَرون لأكثر من شهر، وأشارت إلى أن من المتوقع أن تلد 5500 امرأة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكشفت عن أن النساء الـ160 اللاتي أنجبن خلال الشهر الماضي، لا تزال حياتهن وحياة أطفالهن في خطر.

وتتعمق معاناة الحوامل في غزة، وفق بكر، مع غياب ملاذ آمن من القصف والقدرة على الحصول على الغذاء والماء، شأنهن شأن بقية المدنيين في القطاع.

أمراض معدية في غزة

في السياق نفسه حذّرَت منظمة الصحة العالمية الأربعاء من تفشي الأمراض المعدية في قطاع غزة، جراء تَعطُّل المرافق الصحية وأنظمة المياه والصرف الصحي نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأكّدَت المنظمة في بيان أن الوفيات والإصابات ارتفعت نتيجة تكثيف الهجمات الإسرائيلية على غزة، وأن هذا الوضع يشكل خطراً على صحة الناس.

وأوضحت أن "خطر انتشار الأمراض في غزة يزداد جراء تعطل المرافق الصحية وأنظمة المياه والصرف الصحي"، وأن "هذا الوضع مثير للقلق". وكشفت أن نقص الوقود أدّى إلى إغلاق محطات تحلية المياه، وأن ذلك يدفع الناس إلى استهلاك المياه الملوثة ويزيد كثيراً خطر انتشار الأمراض البكتيرية.

وشدّد البيان على ضرورة سرعة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك الوقود والمياه والغذاء والإمدادات الطبية.

وطالبت المنظمة أطراف النزاع بضرورة التزام القانون الدولي لحماية المدنيين وخدمات الرعاية الصحية والبنية التحتية للمدنيين.​​​​​​​

ومنذ 34 يوماً يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً على غزة دمّر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، واستُشهد فيها 10 آلاف و569 فلسطينياً، بينهم 4324 طفلاً و2823 سيدة، وأُصيبَ 26 ألفاً و475، حسب مصادر رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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