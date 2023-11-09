طالب 26 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، مسؤولي الإدارة الأمريكية بإطلاع الكونغرس على كيفية تنفيذ إسرائيل عملياتها العسكرية للتخفيف من الخسائر في صفوف المدنيين في غزة.

وأعرب الأعضاء في رسالة موجَّهة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن قلقهم بشأن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين، خصوصاً بين الأطفال والنساء، جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تدّعي تل أبيب أنها تستهدف حركة حماس في قطاع غزة.

وكان من بين الموقّعين على الرسالة أعضاء ديمقراطيون في لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ، بمن في ذلك رئيس اللجنة، السيناتور جاك ريد (ديمقراطي-ماريلاند)، وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بمن في ذلك السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي-ماريلاند)، وكريس مورفي (ديمقراطي-كونيتيكت) وبريان شاتز (ديمقراطي-هاواي).

وطالب الموقِّعون فريق الرئيس بايدن بـ"إبلاغنا بالآليات المحددة التي تضعها الإدارة لضمان تنفيذ العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل غزة وفقاً للقانون الإنساني الدولي ولضمان استخدام أي معدات توفرها الولايات المتحدة بطريقة تتفق مع القانون الدولي الإنساني ومع قانون الولايات المتحدة".

وأضافوا أنه "من مصلحة أمريكا أن تتأكد من أن أي خطط عسكرية لمحاربة حماس لا تسفر عن نفس الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبها الكثير من العمليات العسكرية الأميركية على مدى العقود القليلة الماضية".

منح حالة الحماية للفلسطينيين في أمريكا

في السياق، حثت مجموعة من النواب الديمقراطيين الرئيس الأمريكي على السماح للسياح والطلبة والعاملين الفلسطينيين في الولايات المتحدة بالبقاء في ظل الحرب في غزة والاضطرابات بالضفة الغربية المحتلة.

ودعا أكثر من 100 ديمقراطي بقيادة السيناتور ديك دوربين، في رسالة إلى بايدن، أمس الأربعاء، إلى منح سكان الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل إعفاءً من الترحيل وإمكانية الحصول على تصاريح عمل من خلال البرامج الأمريكية الخاصة بمن تأثرت أوطانهم بالصراعات أو الكوارث الطبيعية أو ظروف استثنائية أخرى.

وكتب المشرّعون: "في ضوء الصراع المسلح المستمر، لا ينبغي إجبار الفلسطينيين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة على العودة إلى الأراضي الفلسطينية، بما يتماشى مع التزام الرئيس بايدن المعلن حماية المدنيين الفلسطينيين".

وستكون الحماية المطلوبة للأسباب الإنسانية متاحة فقط للفلسطينيين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة، وليست للموجودين في منطقة الحرب أو اللاجئين في بلدان أخرى. وليس واضحاً عدد الفلسطينيين في الولايات المتحدة الذين قد يشملهم الأمر.

وفي الأسبوع الماضي، قدم النائب الجمهوري رايان زينكي، و10 جمهوريين آخرين مشروع قانون لطرد الفلسطينيين من الولايات المتحدة، لأسباب أمنية ومنع دخول من يحملون جوازات سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية.

وانتقد بعض الديمقراطيين والمدافعين عن الحقوق المدنية والمهاجرين مشروع القانون، ووصفه النائب الديمقراطي بيل باسكريل بأنه "حقير تماماً".