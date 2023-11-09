أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ فجر الخميس إلى 18، بعد استشهاد 3 شبان في جنين.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن "حصيلة الشهداء في جنين ارتفعت إلى 14 شهيدا"، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 18 منذ فجر الخميس.

وآخر حصيلة للشهداء في عموم الضفة الغربية، أعلنت في وقت سابق اليوم، بلغت 15 فلسطينياً بينهم 11 في جنين.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن "شهيداً وصل إلى مستشفى جنين الحكومي، مصاباً برصاصة في الرأس، ما يرفع حصيلة الشهداء في المدينة إلى 14 منذ الصباح".

وقبل ذلك أعلنت الوزارة في بيانين منفصلين وصول "شهيد مجهول الهوية" إلى مستشفى جنين الحكومي "مصاباً برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال"، و"شهيد آخر بعد إصابته بالرصاص في الرقبة والصدر".

وفي بيان سابق أعلنت الوزارة "استشهاد الشاب قدري عزمي قدري حطاب (22 عاماً) بعد إصابته برصاصة في البطن أطلقها عليه جنود الاحتلال في بلاطة بنابلس (شمال)".

وكانت الوزارة رصدت، صباح الخميس، استشهاد 3 فلسطينيين في مناطق عدة بالضفة الغربية، وهم "شهيد في مخيم الأمعري (رام الله)، وشهيد في دورا (جنوب)، وشهيد في بيت فجار (جنوب)".

بدوره، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمه تعاملت الخميس مع 39 إصابة في مناطق الضفة الغربية، "بينها 11 إصابة بالرصاص الحي في جنين، و20 بالرصاص الحي في نابلس".

وحسب معطيات وزارة الصحة، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 181.​​​​​​​

وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين للمرة الثانية، بعد اقتحام مخيمها صباحاً، وجرفت الشوارع ودمّرت البنية التحتية. ورافق ذلك اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش "يستعين بطائرة مسيّرة لقصف أفراد خلية في مخيم جنين وقتل خمسة منهم وأصاب ستة آخرين بجراح متفاوتة"، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أعلنت في بيان "استهداف سيارة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين وإصابة مسعف برصاص حي في الظهر"، وذكرت أنه نُقل المسعف إلى المستشفى.

وفجر الخميس، استُشهد فلسطينيان، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "شهيدان برصاص الاحتلال، في (بلدة) بيت فجار جنوب بيت لحم، وفي (بلدة) دورا جنوب الخليل". ويرتفع بذلك عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 173، ومنذ بداية العام الجاري إلى 380، فيما اعتُقل أكثر من 2280، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفّذ، فجر الخميس، سلسلة اقتحامات بالضفة الغربية، إذ داهم منازل واعتقل عشرات المواطنين، حسب شهود عيان أكدوا اندلاع مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال الذي استخدم الرصاص الحي والمعدني.

كما نفّذ جيش الاحتلال، فجر الخميس، اقتحامات لمخيّمات: جنين (شمال)، والأمعري قرب رام الله (وسط)، وطوباس (شمال). وأشار الشهود إلى أن اشتباكات مسلحة وقعت بين القوات ومقاومين فلسطينيين. وفي مخيم جنين، جرف جيش الاحتلال طرقات ودمّر محالاً تجارية في عملية عسكرية استمرت نحو 3 ساعات.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني باعتقال نحو 29 فلسطينياً، ليلة أمس الأربعاء وفجر الخميس، من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول ينفِّذ جيش الاحتلال يومياً مداهمات واقتحامات لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، اعتُقل خلالها نحو 2310 فلسطينيين، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

ومنذ 34 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة، استُشهد فيها 10 آلاف و569 فلسطينياً، بينهم 4324 طفلاً و2823 سيدة، وأُصيب 26 ألفاً و475، حسب مصادر رسمية.