ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مزيداً من المجازر، في قطاع غزة، خلال الساعات الماضية، من خلال استهداف الأحياء السكنية والمراكز الصحية والمساجد والمدارس بالقصف جواً وبحراً وبراً.

وفجر الخميس، انتشلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف، جثامين 6 شهداء، وعدداً من الجرحى، عقب استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلاً لعائلة أبو خاطر في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، نُقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة.

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بارتقاء شهيدين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأوضحت "وفا" أن طائرات الاحتلال، استهدفت منزلاً في المخيم وسوّته بالأرض على رؤوس من فيه، وما زال عدد منهم تحت الأنقاض.

وفي مدينة غزة، أُصيب عشرات الفلسطينيين بقصف لطائرات الاحتلال، بعدة صواريخ، منزلاً لعائلة العمريطي في منطقة ساحة الشوا، نُقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً في حي التفاح شرقي مدينة غزة، أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين.

استهداف المستشفيات

استهدفت مقاتلات إسرائيلية، في وقت سابق فجر اليوم (الخميس)، محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة بعدة غارات.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن "طائرات الاحتلال أطلقت عدة صواريخ على فترات متواصلة على محيط مجمع الشفاء الطبي"، مشيرةً إلى أن القصف أدى إلى سقوط شظايا في ساحة المستشفى، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء مدينة غزة وتحديداً مخيم الشاطئ.

وأضافت أن المقاتلات الإسرائيلية قصفت أيضاً محيط مستشفى النصر غربي غزة، مما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات.

وأعلن مستشفى العودة بدوره إغلاق أقسام العمليات والأشعة والاكتفاء بخدمات الطوارئ بعد نفاد الوقود جراء منع الاحتلال إدخاله.

وقال الإعلام الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال قصف 8 مستشفيات بشكل مباشر خلال 3 أيام وتسبب في خروج 18 مستشفى عن الخدمة منذ بدء العدوان.

وأعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" أن أكثر من 40% من المشافي في غزة توقفت عن الخدمة.

وأكدت "أطباء بلا حدود" أن الوضع الإنساني والصحي كارثي في قطاع غزة، ودعت إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية.

في السياق، حذّر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، من تصاعد تهديدات الاحتلال للمستشفيات وتكرار طلب إخلاء مستشفى الرنتيسي للأطفال، مطالباً الصليب الأحمر بالحضور إلى داخل المستشفيات لحمايتها من الاحتلال.

وطالب القدرة بالعمل على توفير ممرات إنسانية لدخول المساعدات والوقود، والسماح بخروج الجرحى، ودخول الطواقم الطبية من جميع الاختصاصات.

مساعدات لا تلبّي الاحتياجات

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وصول قافلة تحمل مساعدات طبية إلى مستشفى الشفاء في غزة عن طريق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا).

وأوضح غيبريسوس في تدوينة نشرها على حسابه في منصة إكس أن أونروا أوصلت 56 طناً من المساعدات الطبية الإضافية المقدمة من منظمة الصحة العالمية إلى مستشفى الشفاء.

وأضاف: "هذه هي الدفعة الثانية (من المساعدات الطبية) التي نوصلها إلى مستشفى الشفاء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. نحن سعداء بذلك لكن المقادير التي نسلمها بعيدة كل البعد عن تلبية الاحتياجات المتنامية والمتواصلة لأكبر مستشفى في غزة".

وفي السياق، أعلن الأردن، الخميس، إرسال طائرة مساعدات طبية إلى قطاع غزة، على أن يجري إدخال حمولتها عبر معبر رفح البري بالتنسيق مع مصر.

وأضافت الهيئة الخيرية الهاشمية (رسمية)، في بيان، أن هذه الطائرة هي الرابعة التي ترسلها المملكة إلى غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والطائرة تحمل على متنها نحو 45 طناً من المواد الطبية لدعم القطاع الصحي في غزة، حسب البيان.

وتابعت الهيئة الأردنية: "ستصل حمولة الطائرة إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح المصري، ليصار إلى توزيعها على المستشفيات في قطاع غزة، لتعزيزها بالاحتياجات الضرورية من أدوية ومستهلكات طبية".

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول، قطع الاحتلال إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية، جراء حصار متواصل منذ 17 عاماً.

ومنذ 34 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، استُشهد فيها 10 آلاف و569 فلسطينياً، بينهم 4324 طفلاً و2823 سيدة، وأصاب 26 ألفاً و475، كما استُشهد 165 فلسطينياً واعتُقل 2300 في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.