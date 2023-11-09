قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، أمام قمة منظمة التعاون الاقتصادي بأوزبكستان: "علينا أن نرفع صوتنا عالياً من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة".

وأوضح أردوغان أن منظمة التعاون الاقتصادي تتمتع بمكانة هامة، إذ يبلغ عدد سكان أعضائها 500 مليون نسمة وإجمالي دخلها 1.5 ترليون دولار.

وأضاف خلال كلمته أن أكثر من 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من النساء والأطفال.

وكشف أردوغان أن بلاده أرسلت "أكثر من 230 طنّاً من المساعدات الإنسانية إلى مطار العريش لإيصالها إلى غزة على متن 10 طائرات بالتعاون مع المصريين".

واستنكر موقف الدول التي تتحدث دائماً عن الحقوق والحريات فيما "تصمت أمام المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة، بل لا تستطيع المطالبة بوقف إطلاق النار".

وانطلقت أعمال القمة 16 لمنظمة التعاون الاقتصادي الخميس، بمركز طشقند الدولي للمؤتمرات في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي عام 1985، وتضمّ تركيا وأذربيجان وإيران وباكستان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان وطاجيكستان وأفغانستان وتركمانستان، فيما تتمتع جمهورية شمال قبرص التركية بصفة مراقب.​​​​​​​​​​​​​​