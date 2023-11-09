أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية الأربعاء، أن 15 شخصاً من المثقفين المبدعين قُتلوا في القصف الإسرائيلي المستمرّ على قطاع غزة، فيما دُمرت عشرات المراكز الثقافية.

وقال بيان للوزارة سلّط الضوء على آثار القصف الإسرائيلي في المشهد الثقافي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي: "فقَدَ المشهد الثقافي عديداً من المبدعين في مختلف المجالات، عُرف منهم حتى اللحظة خمسة عشر شهيداً، ودُمّر عديد من المراكز الثقافية عُرف منها خمس مكتبات ودور نشر في القطاع وستة مراكز ثقافية".

وذكرت من المبدعين المستشهَدين "الفنانة التشكيلية هبة زقوت، وقتلت مع ابنها، والكاتبة والشاعرة هبة أبو ندى، والشاعر عمر أبو شاويش، والفنانة إيناس السقا المتخصصة في الفنون البصرية والمسرح، الفنان والإعلامي والمؤثر علي عبد الله حسن النسمان، والشاعر عمر فارس أبو شاويش".

ومنهم أيضاً "الفنانة حليمة عبد الكريم الكحلوت، الفنان والكاتب الشاب يوسف دواس وهو عازف غيتار وكاتب، والفنانة التشكيلية نسمة أبو شعيرة، وإيمان خالد أبو سعيد وأطفالها جودي وزياد وزوجها إياد و22 فرداً من عائلتها، والفنان طارق أحمد ضبان، والخطاط والفنان مهند أمين الآغا مع عائلته ووالديه، والشاعر الفلسطيني والباحث التربوي شحده البهبهاني".

وكتب الشاعر عمر أبو شاويش قبل استشهاده: "عندما تتجرأ علينا الحياة، ندرك أن الوقت الاحتياطي لنا في هذا الزمان قد أوشك على النفاد، وعلينا ممارسة لعبة البقاء في أي مساحة، كبيرة كانت أم صغيرة، لنتمكن من مجاراة هذا الوقت ونخلق لأنفسنا -ربما- حياة قصيرة لا تشبه أيّ شيء، سوى الصمت".

وذكرت وزارة الثقافة أن "الطفلتين شام أبو عيد (8 سنوات) وليلي عبد الفتاح الأطرش (8 سنوات) من فرقة للدبكة الشعبية قُتلتا أيضاً في القصف الإسرائيلي".

ووفق بيان الوزارة، ففي غزة 76 مركزاً ثقافياً، و3 مسارح، و5 متاحف، و15 دار نشر ومركزاً لبيع الكتب، و80 مكتبة عامة.

ومنذ 34 يوماً، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، استُشهد فيها 10 آلاف و569 فلسطينياً، بينهم 4324 طفلاً و2823 سيدة، وأصيب 26 ألفاً و475، كما استُشهد 165 فلسطينياً واعتُقل 2300 في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.