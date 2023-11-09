قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الخميس، إن العدوان الإسرائيلي على القطاع خلّف 49 شهيداً من الصحفيين، ودعا المنظمات الدولية إلى الضغط على إسرائيل لوقف استهدافها الصحفيين.

وأضاف المكتب في بيان أنه "يُدين حملة التحريض المشبوهة التي يقوم عليها الاحتلال الإسرائيلي ووسائل إعلامه المجندة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين الذين أبدعوا في التغطية الإعلامية للمحرقة الهمجية النازية المتواصلة على شعبنا في قطاع غزة".

وحذّر المكتب "الاحتلال من مغبة الاستمرار في استهداف الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، وحمّله كامل المسؤولية عن سلامتهم وحياتهم".

ودعا "المجتمع الدولي إلى إلجام الاحتلال ووقف العدوان المستمر على غزة"، كما دعا "كل المنظمات والهيئات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي إلى الوقوف عند مسؤولياتهم وحماية الصحفيين والإعلاميين الذين استُشهد منهم حتى الآن 49 صحفياً خلال تغطيتهم للحرب".

"جرائم الحرب الإسرائيلية"

من جانبها، دعت منظمة حقوق الأطفال "يوروتشايلد"، ومقرها بروكسل، الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف ضد "جرائم الحرب الإسرائيلية" في قطاع غزة بخاصة ضد الأطفال.

وقال مدير الاتصالات بالمنظمة دافيد رامبالدي في بيان الخميس، إن على الاتحاد الأوروبي أن يدعم المدنيين بالتساوي بغضّ النظر عن دينهم أو جنسيتهم أو مكان إقامتهم.

وأضاف أن "خلاف ذلك من شأنه أن يظهر ازدواجية معايير غير مقبولة في استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمات الإنسانية، ومن شأنه في نهاية المطاف أن يقوّض مصداقية الاتحاد الأوروبي الداخلية الاجتماعية والديمقراطية والدولية".

وطالب رامبالدي في بيانه جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء باستخدام نفوذها الدبلوماسي لضمان وقف إطلاق النار واستمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة و"محاسبة الضالعين في العقاب الجماعي للمدنيين".

وتابع: "ندعو مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف ضد جرائم الحرب الإسرائيلية والعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، خصوصاً الأطفال". وشدّد على أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضرُّراً من الشعور بالخوف والرعب الناشئ جراء الهجمات والقصف.

ومنذ 34 يوماً، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، استُشهد فيها 10 آلاف و569 فلسطينياً، بينهم 4324 طفلاً و2823 سيدة، وأُصيب 26 ألفاً و475، كما استُشهد 163 فلسطينياً واعتُقل 2280 في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.