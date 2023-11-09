سياسة
3 دقيقة قراءة
دعوات للضغط على إسرائيل لوقف استهداف الصحفيين والوقوف ضد "جرائم الحرب"
دعت منظمة حقوق الأطفال "يوروتشايلد" الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف ضد "جرائم الحرب الإسرائيلية" في قطاع غزة، بخاصة ضد الأطفال، فيما طالب المكتب الإعلامي الحكومي المنظمات الدولية بالضغط على إسرائيل لوقف استهدافها للصحفيين.
دعوات للضغط على إسرائيل لوقف استهداف الصحفيين والوقوف ضد "جرائم الحرب"
مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة يدعو إلى الضغط على الاحتلال لوقف استهداف الصحفيين / صورة: Reuters
9 نوفمبر 2023

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الخميس، إن العدوان الإسرائيلي على القطاع خلّف 49 شهيداً من الصحفيين، ودعا المنظمات الدولية إلى الضغط على إسرائيل لوقف استهدافها الصحفيين.

وأضاف المكتب في بيان أنه "يُدين حملة التحريض المشبوهة التي يقوم عليها الاحتلال الإسرائيلي ووسائل إعلامه المجندة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين الذين أبدعوا في التغطية الإعلامية للمحرقة الهمجية النازية المتواصلة على شعبنا في قطاع غزة".

وحذّر المكتب "الاحتلال من مغبة الاستمرار في استهداف الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، وحمّله كامل المسؤولية عن سلامتهم وحياتهم".

ودعا "المجتمع الدولي إلى إلجام الاحتلال ووقف العدوان المستمر على غزة"، كما دعا "كل المنظمات والهيئات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي إلى الوقوف عند مسؤولياتهم وحماية الصحفيين والإعلاميين الذين استُشهد منهم حتى الآن 49 صحفياً خلال تغطيتهم للحرب".

"جرائم الحرب الإسرائيلية"

من جانبها، دعت منظمة حقوق الأطفال "يوروتشايلد"، ومقرها بروكسل، الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف ضد "جرائم الحرب الإسرائيلية" في قطاع غزة بخاصة ضد الأطفال.

وقال مدير الاتصالات بالمنظمة دافيد رامبالدي في بيان الخميس، إن على الاتحاد الأوروبي أن يدعم المدنيين بالتساوي بغضّ النظر عن دينهم أو جنسيتهم أو مكان إقامتهم.

وأضاف أن "خلاف ذلك من شأنه أن يظهر ازدواجية معايير غير مقبولة في استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمات الإنسانية، ومن شأنه في نهاية المطاف أن يقوّض مصداقية الاتحاد الأوروبي الداخلية الاجتماعية والديمقراطية والدولية".

وطالب رامبالدي في بيانه جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء باستخدام نفوذها الدبلوماسي لضمان وقف إطلاق النار واستمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة و"محاسبة الضالعين في العقاب الجماعي للمدنيين".

وتابع: "ندعو مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف ضد جرائم الحرب الإسرائيلية والعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، خصوصاً الأطفال". وشدّد على أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضرُّراً من الشعور بالخوف والرعب الناشئ جراء الهجمات والقصف.

ومنذ 34 يوماً، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، استُشهد فيها 10 آلاف و569 فلسطينياً، بينهم 4324 طفلاً و2823 سيدة، وأُصيب 26 ألفاً و475، كما استُشهد 163 فلسطينياً واعتُقل 2280 في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us