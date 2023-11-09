سياسة
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بعقوبة سجن تبلغ عاماً.. الكنيست يقرّ قانوناً يجرّم مشاهدة محتوى مؤيد لحماس
أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانوناً مؤقتاً لمدة عامين، يجرّم مشاهدة محتوى مؤيد لحركة حماس، بعقوبة سجن قد تصل إلى عام، فيما أدان مركز "عدالة" الحقوقي الإسرائيلي القانون، وأعلن أنه سيطعن عليه أمام المحكمة العليا.
بعقوبة سجن تبلغ عاماً.. الكنيست يقرّ قانوناً يجرّم مشاهدة محتوى مؤيد لحماس
الكنيست يقر قانوناً يجرّم مشاهدة محتوى مؤيد لحماس / صورة: Reuters
9 نوفمبر 2023

صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانون يجرم مشاهدة محتوى مؤيد لحركة حماس الفلسطينية، بعقوبة سجن قد تصل إلى عام.

وأفاد الكنيست في بيان بأنه صدّق مساء الأربعاء نهائياً "على اقتراح قانون مكافحة الإرهاب، تعديل رقم 9، تشريع مؤقت، استهلاك منشورات إرهابية لسنة 2023".

وأوضح أن القانون ينصّ على "إضافة تشريع مؤقت لفترة عامين يتضمن مخالفة تمنع الاستهلاك المنهجي والمتواصل لمنشورات معينة لتنظيم حماس وداعش تتضمن المديح أو التأييد أو التشجيع على ارتكاب أعمال إرهابية أو توثيق عمل إرهابي يرافق استهلاك ومشاهدة المنشورات".

وأضاف: "مع ذلك، فإن استهلاك المنشورات ورؤيتها عفوياً، وبسذاجة أو لهدف شرعي، لن يُنظَر إليه كاستهلاك محظور للمنشورات".

وفي إشارة إلى الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة قال: "تعاظمت الحاجة إلى القانون في ضوء الوضع الأمني الحالي والتخوف من استغلال المنظمات المعادية لذلك".

وشدّد البيان على أن "المشاهدة المكثفة للمنشورات المعادية التي تخصّ منظمات معينة من شأنه أن يخلق عملية تلقين تشبه غسل الدماغ ذاتياً، ومن المحتمَل أن يؤدّي ذلك إلى خلق إرادة ودافعية لتنفيذ عملية معادية".

من جهته أدان مركز "عدالة" الحقوقي الإسرائيلي القانون الذي أشار إلى أنه يجرّم مشاهدة المحتوى، بعقوبة تصل إلى السجن لمدة عام واحد.

وقال في بيان الأربعاء: "يُعَدّ هذا القانون أحد الإجراءات التشريعية الأكثر تدخلاً ووحشية التي أقرّها الكنيست الإسرائيلي على الإطلاق، لأنه يجعل الأفكار عرضة لعقوبة جنائية".

وأضاف: "في الوقت الذي تكثّف فيه السلطات الإسرائيلية حملتها لخنق حرية التعبير للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وتُجري مراقبة واسعة النطاق لاتصالاتهم عبر الإنترنت، وتنفّذ اعتقالات غير مسبوقة بتهم مزعومة تتعلق بالتعبير، أصدر الكنيست الإسرائيلي تشريعات تجرّم حتى الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع: "ينتهك هذا التشريع المجال المقدس للأفكار والمعتقدات الشخصية للفرد، ويضخّم بشدةٍ مراقبة الدولة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكد "عدالة" أنه "سيقدّم التماساً إلى المحكمة العليا للطعن في هذا القانون"، دون تحديد الموعد.

كانت الشرطة الإسرائيلية كثفت منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي اعتقالاتها لمواطنين عرب في إسرائيل بداعي دعم حركة حماس أو التماهي معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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