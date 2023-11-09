اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الخميس، محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب (أعلى هيئة تمثيلية لفلسطينيي الداخل في إسرائيل)، بتهمة محاولة تنظيم مظاهرة معارضة للحرب على غزة بحجة أنها "قد تؤدي إلى التحريض والإضرار بالسلام العام".

وقال شهود عيان للأناضول، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت بركة، وهو نائب سابق بالكنيست الإسرائيلي، في مدينة الناصرة شمال إسرائيل، وأشاروا إلى أن بركة اقتيدَ إلى مركز للشرطة.

كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية النائبة السابقة بالكنيست حنين زعبي، ورئيس حزب التجمع الوطني سامي أبو شحادة، خلال وقفة ضد الحرب على غزة في مدينة الناصرة شماليّ البلاد.

من جانبها، قالت الشرطة في بيان أرسلت نسخة منه إلى الأناضول: "اعتقلت عناصر من شرطة منطقة الشمال للاستجواب، عضو لجنة المتابعة الذي يحاول، خلافاً لتعليمات الشرطة، تنظيم مظاهرة قد تؤدي إلى التحريض والإضرار بالسلام العامّ".

كانت الشرطة الإسرائيلية منعت التظاهرات الرافضة للحرب المدمّرة على غزة، التي حصدت آلاف الأرواح من المدنيين الفلسطينيين. وقالت الشرطة: "لن تسمح شرطة إسرائيل بأي محاولة لانتهاك السلام العامّ أو التحريض، وستتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يحاول ذلك".

كانت المحكمة العليا في إسرائيل ردّت الأربعاء، التماساً تَقدَّم به مواطنون عرب اعتراضاً على رفض الشرطة ترخيص مظاهرتَي مدينتَي أم الفحم وسخنين (شمال إسرائيل)، احتجاجاً على الحرب على غزة، فيما تسمح الشرطة الإسرائيلية بمظاهرات أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة الذين يطالبون بإعادة أبنائهم.

تعذيب وتنكيل بالأسرى في سجون الاحتلال

في سياق متصل، يتعرض الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية لتعذيب جسدي ولفظي وحرمان من مقومات الحياة، حسب شهادات لأسرى مفرج عنهم.

وقال أحد الأسرى الذين أفرج عنهم مؤخراً من سجن مجدو (شمال)، لنادي الأسير الفلسطيني، إن "الجنود الإسرائيليين يجرّون (يسحلون) المعتقل ويطلبون منه تقبيل علم الاحتلال، وإنّ لم يفعل ذلك يتعرض للضرب المبرح".

ويضيف: "عند وصولي إلى سجن مجدو تخيلت نفسي في سجن أبو غريب (الأمريكي سيّئ الصيت في العراق)، لولا إيماني لفقدت عقلي". وأشار إلى أن الأسرى "يتعرضون للضرب المبرح والتنكيل والشتائم، ولا يُعالَجون من الإصابات".

وتحدث عن "اكتظاظ كبير في غرف الأسرى، حيث يوجد بالغرفة الواحدة 11-18 أسيراً، ينام معظمهم على الأرض بلا أغطية". وبيّن أن "الأطعمة المقدمة للأسرى وجبتان فقط خلال اليوم لكل غرفة، هما (بيضة مسلوقة) و(بطاطا مسلوقة)، وهي رديئة جدّاً، ولا تكفي إلا أسيرين".

ولفت إلى مصادرة كل مقتنيات الأسرى من ملابس وأحذية وكانتينا، ولم يتبقّ للأسير إلا ما يرتديه".

وحسب معطيات نادي الأسير، اعتقلت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2300 فلسطيني.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس يومياً حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قوات الجيش الإسرائيلي، يصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للنار وقنابل الغاز على الفلسطينيين.​​​​​​​ وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول خلفت آلاف الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء.