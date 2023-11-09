انتقد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك تقرير المفوضية الأوروبية السنوي حول تركيا، مشيراً إلى أن التقرير يعكس التوجُّه المتحيز ضد تركيا كما يُلاحَظ في التقارير السابقة.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها جليك اليوم الخميس على منصة إكس.

وحول الموقف التركي من الحرب على غزة اعتبر جليك أن انتقاد التقرير تركيا بسبب معارضتها الموقف الأوروبي حول غزة يعد "إشادة بالدور التركي".

وأضاف: "تأكيد التقرير أن موقف تركيا إزاء المجازر الإسرائيلية التي تحدث في فلسطين لا يتوافق مع الموقف الأوروبي، أمر مُخزٍ للاتحاد الأوروبي، وشعوب العالم ستُشيد بالموقف التركي".

وأكّد جليك أن المفوضية الأوروبية والدول الكبرى بالاتحاد الأوروبي فقدت صلاحيتها للحديث باسم القيم الإنسانية والعالمية بموقفها الذي التزمته إزاء ما يحدث في غزة، مشيراً إلى أن موقف دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي مُخزٍ لكل الشعوب والدول التي تهتمّ لضمير الإنسانية.

ولفت جليك إلى أن بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي في الدول الأوروبية بخصوص فلسطين تبايناً كبيراً.

وأضاف: "الشارع الأوروبي اتخذ موقفاً يتوافق مع القيم الإنسانية العالمية والقوانين الدولية بخصوص ما يحدث في فلسطين على الرغم من عديد من العقبات".

وزاد: "نحذر المؤسسات الأوروبية مرة أخرى بسبب موقفها الذي سيُسجَّل كنقطة سوداء في تاريخها".