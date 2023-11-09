سياسة
2 دقيقة قراءة
جليك: انتقاد تقرير المفوضية الأوروبية موقف أنقرة من غزة إشادة بتركيا
انتقد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك تقرير المفوضية الأوروبية السنوي حول تركيا، مؤكداً أن موقف الدول والمؤسسات الأوروبية حول ما يجري في فلسطين سيظلّ "نقطة سوداء" في تاريخها.
جليك: انتقاد تقرير المفوضية الأوروبية موقف أنقرة من غزة إشادة بتركيا
عمر جليك / صورة: AA
9 نوفمبر 2023

انتقد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك تقرير المفوضية الأوروبية السنوي حول تركيا، مشيراً إلى أن التقرير يعكس التوجُّه المتحيز ضد تركيا كما يُلاحَظ في التقارير السابقة.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها جليك اليوم الخميس على منصة إكس.

وحول الموقف التركي من الحرب على غزة اعتبر جليك أن انتقاد التقرير تركيا بسبب معارضتها الموقف الأوروبي حول غزة يعد "إشادة بالدور التركي".

وأضاف: "تأكيد التقرير أن موقف تركيا إزاء المجازر الإسرائيلية التي تحدث في فلسطين لا يتوافق مع الموقف الأوروبي، أمر مُخزٍ للاتحاد الأوروبي، وشعوب العالم ستُشيد بالموقف التركي".

وأكّد جليك أن المفوضية الأوروبية والدول الكبرى بالاتحاد الأوروبي فقدت صلاحيتها للحديث باسم القيم الإنسانية والعالمية بموقفها الذي التزمته إزاء ما يحدث في غزة، مشيراً إلى أن موقف دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي مُخزٍ لكل الشعوب والدول التي تهتمّ لضمير الإنسانية.

ولفت جليك إلى أن بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي في الدول الأوروبية بخصوص فلسطين تبايناً كبيراً.

وأضاف: "الشارع الأوروبي اتخذ موقفاً يتوافق مع القيم الإنسانية العالمية والقوانين الدولية بخصوص ما يحدث في فلسطين على الرغم من عديد من العقبات".

وزاد: "نحذر المؤسسات الأوروبية مرة أخرى بسبب موقفها الذي سيُسجَّل كنقطة سوداء في تاريخها".

مصدر:TRT عربي
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us