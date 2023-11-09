أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تخلّت عن مسؤولياتها.

وقال المكتب، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم، إن وكالة "أونروا" تنصلت من واجباتها تجاه النازحين الذين أجبرهم قصف الاحتلال المستمر على ترك منازلهم والتوجه نحو مدارسها.

وأوضح أن الوكالة "رهنت نفسها لإرادة الاحتلال وارتضت أن تكون شريكاً يتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية"، حسب وصفه.

وكشف المكتب الإعلامي الحكومي أن نحو 70% من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين في مراكز الإيواء المختلفة.

كانت جهات سياسية وشعبية فلسطينية قد اتهمت الوكالة بأنها "انسجمت مع مخططات الاحتلال لتهجير أهالي غزة وشمالها"، وقالت إنها "لا ترسل المساعدات القليلة التي تدخل إلى القطاع نحو مناطق غزة والشمال".

ولم تَسلم المدارس التي لجأ إليها النازحون من قصف جيش الاحتلال، خلال الأيام الماضية، ما أدى لارتقاء شهداء بينهم أطفال وإصابة مئات آخرين.