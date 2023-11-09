سياسة
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أردوغان ورئيسي يبحثان الأزمة الإنسانية في غزة وسبل وقف العدوان الإسرائيلي
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، الأزمة الإنسانية في غزة والخطوات اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي.
أردوغان ورئيسي يبحثان الأزمة الإنسانية في غزة وسبل وقف العدوان الإسرائيلي
أردوغان ورئيسي يبحثان الأزمة الإنسانية في غزة وسبل وقف العدوان الإسرائيلي / صورة: AA
9 نوفمبر 2023

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، في طشقند، التي يزورها لحضور القمة السادسة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية بأن الرئيسين بحثا خلال اللقاء الأزمة الإنسانية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، والخطوات الواجب اتخاذها في سبيل الحل، إضافةً إلى تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز التطورات الإقليمية.

وحسب البيان، فإن الرئيس أردوغان أكد خلال اللقاء أن وقف الهجمات الإسرائيلية سيخدم السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأنه ينبغي على منظمة التعاون الإسلامي أن تسعى جاهدةً للتوصل إلى حل عادل خلال القمة الاستثنائية التي ستعقدها الأحد القادم.

وأعرب أردوغان عن استعداد تركيا لتحمل مسؤولية الضامن والعمل على الوصول إلى حل للقضية، مشيراً إلى أنه يتعين على العالم الإسلامي اتخاذ موقف مشترك وزيادة الضغط على إسرائيل.

ومنذ 34 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، استُشهد فيها 10 آلاف و569 فلسطينياً، بينهم 4324 طفلاً و2823 سيدة، وأُصيب 26 ألفاً و475، كما استُشهد 163 فلسطينياً واعتُقل 2280 في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.

مصدر:TRT عربي
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