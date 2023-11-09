منذ أكثر من شهر، ترتكب القوات الإسرائيلية أفظع المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة، بلا تمييز يقصفون الكبار والأطفال، الرجال والنساء، المدارس والمنازل والمخابز والمستشفيات.

المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع أكد أن القصف استهدف محيط جميع المستشفيات، موضحاً أن "الاحتلال الإسرائيلي استهدف 113 مؤسسة صحية"، ما نتج عنه توقف 18 مستشفى و40 مركزاً صحياً عن الخدمة.

وصرح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، في المؤتمر الصحفي، الأربعاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن 192 من الكوادر الصحية استُشهدوا، كما دُمرت 40 سيارة إسعاف جراء العدوان الإسرائيلي على المستشفيات.

وقد تسبب هذا القصف المتواصل على المستشفيات في نزوح المصابين لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بالمحافظة الوسطى، وأعلن مدير مستشفى شهداء الأقصى إياد الجبري، أن 70% من القتلى والجرحى الذين استقبلهم المستشفى من الأطفال والنساء، مشيراً إلى أن نصف مستشفيات القطاع ونحو 60% من المنشآت الصحية خرجت عن الخدمة.

وقال الجبري في بيان صحفي، إن "الكوادر الطبية انهارت، ولم يعد بإمكانها تقديم أدنى مستويات الخدمة للمرضى والجرحى الفلسطينيين، نتيجة القصف الوحشي من الاحتلال الإسرائيلي".

وفي ظل هذا القصف الدامي على المستشفيات والتهديد المستمر بإخلائها، أجرت TRT عربي لقاءات مع بعض الكوادر الطبية في مستشفى شهداء الأقصى، وهو المستشفى الحكومي الوحيد في المنطقة الوسطى.

موت حقيقي

محمد الحاج، مدير العلاقات العامة والإعلام في مستشفى شهداء الأقصى، يقول: "في السابق كان المستشفى بالكاد يقدم بالخدمات الصحية اللازمة لأهل المنطقة وعددهم 350 ألف نسمة، أما الآن سكان المنطقة الوسطى عددهم أكثر من 700 ألف تقريباً بسبب النزوح من وسط غزة والشمال، وهذا العدد الضخم والضربات المتتالية من العدوان الإسرائيلي يشكل أزمة كبيرة للغاية في المستشفى".

بعد وصول أكثر من 2100 شهيد إلى المستشفى منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافةً إلى 5 آلاف جريح، زادت السعة السريرية بنسبة 1000%، ويبيّن الحاج لـTRT عربي، أن هذه السعة جاءت مقابل نقل خدمة النساء والولادة بالكامل إلى مستشفى العودة الطبي في النصيرات، كما أُلغي بعض أقسام الأطفال أو دُمج قسمان منها في قسم واحد بهدف توسيع مكان للجرحى.

"على كل الأسِرة، في كل مكان، في الممرات، في الانتظار، وحتى في الساحات الخارجية للمستشفى"، هكذا يصف الحاج حجم الجرحى الذين نُصبت خيام في الساحة الخارجية من أجل إسعافهم، مشيراً إلى أنهم لم يعودوا قادرين على تلبية الاحتياجات اللازمة للمصابين، فالمستلزمات الموجودة لا تفي بالغرض، والكمية التي كانت تستخدم لمريض واحد في الوضع الطبيعي الآن تُستخدم لأربعة مرضى أو أكثر.

وفي ظل هذا الانهيار التام للمنظومة الصحية، يوضح الحاج أن القسم الواحد بالمستشفى كان فيه 12 سريراً، والآن يحتوي على أكثر من 35 سريراً بنفس الطاقم الموجود من تمريض وأطباء، وهذا شكل عبئاً كبيراً جداً على الكادر الطبي الذي أُنهك خلال كل تلك الفترة، فالبعض منهم لم يغادروا المستشفى قط بسبب حالة الطوارئ.

الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفِ باستهداف المستشفيات فقط، بل إن كثيراً من الأطباء استُهدفت منازلهم، إذ يؤكد الحاج أنه قد "استُهدِف مدير مستشفى الأقصى السابق الدكتور كمال خطاب، وهو الآن يرقد في العناية المركزة، كما استشهدت الدكتورة دعاء وهدموا بيتها في النصيرات، وكذلك الدكتور معاذ النباهين وآخرون غيرهم".

أما التهديد الأكبر للمستشفى، انقطاع التيار الكهربائي وعدم توريد السولار، فهذا موت حقيقي لكل المرضى، خصوصاً مَن في الأقسام الحيوية مثل العناية المركزة والعمليات وغسيل الكلى وحضانات الأطفال، حسب الحاج.

"لا نستطيع إنقاذ الجميع"

"في ظل نقص الأجهزة والدرنقات وغيرها من المستلزمات المهمة، نُجري عمليات طارئة في قسم الاستقبال والطوارئ بأدنى مقومات التخدير وتسكين الآلام، عمليات تتراوح ما بين بتر للأطراف وعمليات في البطن والدماغ" كما يقول محمد عبد الله، طبيب عظام في مستشفى شهداء الأقصى.

ويشير عبد الله في حديثه مع TRT عربي، إلى وجود شح شديد في الأدوية المستخدمة في تنشيط عضلة القلب للحفاظ على أرواح المصابين، بالإضافة إلى النقص الحاد في المضادات الحيوية، لافتاً إلى نقص شديد في الكوادر الصحية من أطباء وتمريض وطواقم الإنقاذ ومسعفين وفنيي مختبر وتصوير إشعاعي وغيره.

وعن كيفية سير عملهم ومحاولة إنقاذ الأرواح في ظل هذه الأزمة متكاملة الأركان، يقول طبيب العظام: "نحاول استصلاح ما يمكن استصلاحه، نعمل بأقل القليل مما نجده أمامنا، لكن لا نستطيع أن نجد دائماً الحلول، ونخاف الآن من أن نضطر للمفاضلة بين أن نترك مصابين يرتقون إلى رحمة الله وبين إنقاذ آخرين، وهي المرحلة التي نكرهها ولا نحب أن نعيشها في المستشفيات، إننا نعيش حالة مأساوية، ولا نستطيع إنقاذ الجميع".

وحول المطالبات المتكررة بإخلاء المستشفيات يؤكد عبد الله بالقول: "نحن نعمل صامدين تحت الترهيب الصهيوني، لن نترك أبناء شعبنا في مثل هذه الظروف، ولن نغلق المستشفيات، لأنه لا من ديننا ولا من واجبنا الإنساني أن نفعل ذلك".

دون غطاء فوقهم أو فرشة تحتهم

لم تُعدّ المستشفيات مكاناً فقط للعلاج، بل مأوى وملاذاً لمن فقدوا منازلهم في الحرب، وكل ذلك في ظل انقطاع الموارد والمقومات الأساسية للمعيشة، إذ يقول عبد الله إن هذا الاكتظاظ في المستشفى يؤثر على عملهم كأطباء، وأيضاً أدى إلى انتقال الأمراض المُعدية وانتشار الأوبئة، خصوصاً مع قلة النظافة بسبب انقطاع المياه والكهرباء، وازدادت حالات النزلات المعوية والالتهابات والحمى والحرارة، والعدوى البكتيرية لجروح المصابين.

ويستطرد عبد الله: "حتى إن الأطباء ممن هُجِّروا وشُرِّدوا من بيوتهم يعيشون في المستشفى، ومن ما زال بيته قائماً يستطيع بكل صعوبة العودة إليه بضع ساعات ليرى أهله، تحسباً لأي ظرف طالهم؛ لأننا لا نعلم مَن المُستهدَف القادم".

بدوره يقول محمد ريان، رئيس تمريض طوارئ مستشفى شهداء الأقصى إن بعض الناس اعتقدوا أن المستشفى مكان آمن فلجؤوا إليه بعد استهداف بيوتهم، لكن الاحتلال بات لا يفرِّق بين مكان وآخر.

ويوضح في حديثه مع TRT عربي، أن "هذا الاكتظاظ يعيق حركة العاملين بالمستشفى، فالناس واقفون في كل مكان، أمام غرفة العناية المركزة، أمام غرفة العمليات، في الساحة الخارجية دون غطاء فوقهم أو فرشة تحتهم؛ وهم يعانون أيضاً كما يعاني الطاقم الطبي".

متطوعون وتضحيات

محمد النجار ممرض متطوع في مستشفى شهداء الأقصى منذ اليوم الثالث من بداية الحرب على قطاع غزة، لم يزُر أهله إلا مرة واحدة مدتها 4 ساعات طوال تلك المدة، وفقد عدداً من أفراد عائلته وأصدقائه. يروي محمد لـTRT عربي: "فقدت خالتي وزوجها، وحفيدتهم التي أتت بعد عناء وعن طريق زراعة أجنة، فقدت بيتنا الوحيد الذي يؤوينا، وأهلي عند بيت عمتي".

وعن تعاملهم مع الجرحى، يتابع النجار بأسى: "نواجه صعوبات كثيرة بداية من نفاد المستلزمات تدريجياً، والتعب الجسدي والنفسي من هول المناظر التي نراها، نستقبل إصابات ضخمة تحتاج إلى وقت ومجهود ومتطلبات معينة للتعامل معها في ظل انعدام الإمكانات، يأتينا رُضَّع وخُدَّج شوَّهتهم الحروق وهم أكثر الوفيات عدداً".

محمد الذي يمزقه القلق والخوف على أهله البعيدين عنه من ناحية، وعلى أبناء شعبه الذين يتحتم عليه أن يكون معهم من ناحية أخرى، يشير إلى أنه يقيم في المستشفى في وضع صعب، لكنه هنا لخدمة أبناء شعبه، لافتاً بالقول: "سنظل مستمرين مهما كانت التضحيات، حتى لو على حساب حياتنا".

ماذا عن الألم النفسي للطواقم الطبية؟

وسط هذا الدمار تستمر الطواقم الصحية بالعمل بثبات ودقة فلا خيار آخر، ولكن كيف يشعر حقاً شخص يعمل بلا راحة وسط الموت المستمر، وسط الصواريخ والأشلاء؟ مَن فكر في الألم النفسي لطبيب أو ممرض يفاجأ بأن أخاه أو ابنه شهيد بين يديه في أثناء تأدية عمله؟

يحكي محمد ريان، رئيس تمريض طوارئ مستشفى شهداء الأقصى، أن معاناتهم لا تبدأ من المستشفى، بل تبدأ المعاناة منذ خروجهم من البيت، ويصف قائلاً: "تخرج في محيط كله قصف، فترى منزلاً يتهدم إلى جانبك وأنت سائر في الشارع، تصل إلى الطريق فلا تجد مواصلات، لا سيارات ولا بنزين، ووزارة الصحة توفر مواصلات على قدر الإمكانات المتاحة لكن لا تغطي كل المناطق".

ويضيف ريان لـTRT عربي، أن الطواقم تصل إلى المستشفيات منهارة متعبة منهكة لا تستطيع التحرك من كثرة المشي، ليعملوا بين الجرحى وجثث الموتى، حيث البعض منهم يصاب بالانهيار العصبي، فيغلقون على أنفسهم الأبواب ويبكون بسبب الضغط النفسي الشديد، مستدركاً: "ومع ذلك نستمر بعملنا".

ناهيك بمطالبات الإخلاء المتكررة التي تضع الطاقم داخل المستشفى في إرباك شديد، بين أن يظل في عمله أم يخرج من المستشفى الذي يمكن أن ينهار حطاماً فوق رأسه ورأس الجميع.

لكن ريان يؤكد قائلاً: "هذه التهديدات المتكررة لا تُجدي فائدة، فأبناء شعبنا واعون، ولديهم القدرة على تحديد أولوياتهم، وهي الحفاظ على أرواح شعبنا، ولن تُرهبهم تلك التهديدات، ولو أسقطوا كل مستشفيات قطاع غزة على رؤوس طواقمنا، لن نغادر".