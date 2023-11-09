استنكر وزير الخارجية المصري سامح شكري الخميس الصمت الدولي تجاه انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية.

تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال مشاركته في المؤتمر الإنساني المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، لمناقشة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وقال الوزير إن ما تفعله الحكومة الإسرائيلية يتجاوز الحق في الدفاع عن النفس، مندداً بـ"الاهتزاز في الضمير العالمي".

مجدداً موقف بلاده الرافض لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

مؤكداً أن ما تفعله إسرائيل في غزة يتجاوز "الدفاع عن النفس".

ويعقد في باريس مؤتمر مخصص للوضع الإنساني في غزة، دعت خلاله 12 منظمة أممية إلى وقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، إن استمرار التطبيع بين بلاده وإسرائيل مشروط بحل سلمي للقضية الفلسطينية.

وشدد الفالح، الذي يشارك في منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد المنعقد في سنغافورة، على أن "إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية كان ولا يزال على طاولة المفاوضات".

وفي 21 سبتمبر/أيلول الماضي، نفى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بمقابلة مع قناة "فوكس نيو ز" الأمريكية، صحة تقارير تفيد يوقفه محادثات تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مؤكداً أنهم يقتربون كل يوم من التطبيع".

وقال الفالح: "عندما كانت تلك المحادثات (التطبيع) تجري كان ولي العهد (ابن سلمان) واضحاً، الأمر مرهون بإيجاد طريق إلى السلام".

وأضاف: "من الواضح أن الانتكاسة التي حدثت خلال الشهر الماضي (أكتوبر/تشرين الأول) أوضحت لماذا كانت السعودية مصرّة على أن حل الصراع الفلسطيني يجب أن يكون جزءاً من تطبيع أوسع في الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن المقاربة السعودية "تعود إلى خطة السلام العربية التي طرحتها المملكة قبل عقود، التي رأت سبيلاً للمضيّ قدماً نحو شرق أوسط طبيعي، حيث تتمتع جميع دوله بعلاقات طبيعية وتركز على الازدهار الاقتصادي، إذ إن الموضوع المشترك اليوم هو التحوّل الإقليمي إلى منطقة رخاء".

ولفت الفالح إلى أن جذور الأزمة الفلسطينية تعود إلى عقود مضت، وقال: "هذا يذكرنا بشيء كان في الشرق الأوسط منذ عقود عديدة، منذ الأربعينيات، وهو جزء كبير من الشرق الأوسط، سُلبت حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية ولم يمنح حقّه في إقامة دولته والعيش بسلام".

وأكد أنه "حان الوقت الآن لاستخدام هذا الوضع الفظيع (الحرب على غزة) لتسليط الضوء عليه (الوضع الفلسطيني) وحلّه".

وذكّر بأن السعودية "طرحت خطة السلام العربية منذ فترة طويلة، وما زلنا حريصين على رؤيتها تؤتي ثمارها من خلال عملية سلمية".

كذلك لفت الفالح إلى القمم التي ستستضيفها السعودية نهاية الأسبوع الجاري، بهدف الدفع نحو حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

والثلاثاء أعلنت السعودية استضافة قمتين عربية "طارئة" وإسلامية السبت والأحد المقبلين، لبحث التطورات في قطاع غزة، فيما جرى تأجيل قمة ثالثة عربية-إفريقية كانت معنية بالتعاون الاقتصادي.

وحول ذلك قال الوزير السعودي: "على المدى القصير، سيكون الهدف من عقد هذه القمم الثلاث والتجمعات الأخرى تحت قيادة السعودية، هو الدفع نحو حل سلمي للصراع".

ومنذ 34 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، استُشهد فيها 10 آلاف و569 فلسطينياً، بينهم 4324 طفلاً و2823 سيدة، وأصاب 26 ألفاً و475، كما استُشهد 165 فلسطينياً واعتُقل 2300 في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.