سياسة
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الحكومة البريطانية تتهم شرطة لندن بالتحيز للفلسطينيين خلال مسيرات الدعم
تضاربت آراء الحكومة البريطانية برئاسة سوناك وشرطة لندن بقيادة مارك رولي عن حظر مسيرات مؤيدة لفلسطين السبت القادم، إذ رأت الحكومة منعها لموافقتها ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، ورأت الشرطة أن الحظر يتطلب معلومات مخابراتية عن تهديد باضطرابات خطيرة.
الحكومة البريطانية تتهم شرطة لندن بالتحيز للفلسطينيين خلال مسيرات الدعم
الحكومة البريطانية تتهم شرطة لندن بالتحيز إلى الفلسطينيين خلال المسيرات / صورة: AFP
9 نوفمبر 2023

اختلفت الحكومة البريطانية مع قائد شرطة لندن الخميس، حول أسلوب تعامل الشرطة مع مسيرة مؤيدة لفلسطين مطلع الأسبوع، زاعمة أن أفراد الشرطة منحازون نحو القضايا اليسارية.

وتسببت خطط تنظيم مظاهرات في لندن السبت المقبل، الذي يوافق الذكرى السنوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، بخلاف بين الحكومة والشرطة، إذ يقول رئيس الوزراء سوناك إنه سيحمل الشرطة أي تداعيات بعدما قالت إن تزامن المظاهرات مع ذكرى انتهاء الحرب العالمية ليس سبباً كافياً لمنعها.

وتشهد لندن مظاهرات كبرى منذ هاجمت حركة حماس إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، إذ يتجمع عشرات آلاف المتظاهرين مطلع كل أسبوع للمطالبة بوقف القصف الإسرائيلي على غزة.

ووصف سوناك مظاهرات السبت القادم بأنها "تصرف غير لائق"، ورد مفوض الشرطة مارك رولي بأن الحظر يتطلب معلومات مخابراتية عن تهديد باضطرابات خطيرة، وإن مثل هذا الحظر لم يُفرض منذ عقد.

واعتُقل في بريطانيا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول نحو 200 شخص بـ"جرائم كراهية" كمعاداة السامية ومعاداة الإسلام وجرائم النظام العام التي يتعلق كثير منها بقضايا عنصرية ويرتبط بالاحتجاجات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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