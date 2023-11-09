أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء جرّاء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 10 آلاف و812 فلسطينياً، منهم 4412 طفلاً وإصابة أكثر من 26 ألفاً آخرين.​​​​​​​

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمتحدث الوزارة أشرف القدرة، من أمام مستشفى الشفاء بمدينة غزة الذي يتعرض محيطه لقصف إسرائيلي من حين لآخر.

وقال القدرة: "ارتفعت حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 10 آلاف و812 فلسطينياً، بينهم 4412 طفلاً، و2918 سيدة و676 مسناً، وإصابة أكثر من 26 ألف فلسطيني بجراح مختلفة".

وأضاف القدرة أن "وزارة الصحة تلقت 2650 بلاغاً عن مفقودين، منهم 1400 طفل لا يزالون تحت الأنقاض منذ بدء العدوان".

وذكر أن "حصيلة الشهداء من الكوادر الطبية وصل إلى 195، ودُمرت 51 سيارة إسعاف جراء العدوان الإسرائيلي".

استمرار استهداف المستشفيات

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة القدرة أن "مستشفى النصر للأطفال تعرض لقصف بشكل مباشر، ولم تتمكن سيارات الاسعاف من الوصول إلى عدد من الجرحى والشهداء بفعل القصف الإسرائيلي".

واستطرد: "الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 130 مؤسسة صحية، وإخراج 18 مستشفى، و46 مركز رعاية أولية عن الخدمة، جراء الاستهداف ونقص الوقود".

وتابع: "نعلن توقف خدمات مستشفى العيون الحكومي، والصحة النفسية الوحيد بقطاع غزة نتيجة نفاد الوقود ما يشكل خطراً على المرضى".

وأعلن القدرة، توقف كل الخدمات الطبية للأطفال بمستشفى الرنتيسي والنصر التخصصي وإبقاء العمل بقسم العناية المركزة والحضانة من خلال تشغيل مولد صغير.

وقال القدرة: "نعلن توقف العمل بمستشفى العودة شمال غزة، وبدء العد التنازلي لتوقف خدمات المستشفى الإندونيسي وكمال عدوان خلال 24 ساعة نتيجة عدم توفر الوقود".

وأضاف: "نعلن بدء العد التنازلي لوقف الخدمات الحساسة في مجمع الشفاء الطبي مما يخرج المجمع عن الخدمة تماماً خلال الساعات الـ36 القادمة".

وتابع أن" 900 ألف من سكان غزة وشمال غزة من الجرحى والمرضى والطواقم الطبية والنازحين باتوا بلا مأوى وبلا طعام وبلا شراب وبلا دواء وبلا حماية ".

ولفت إلى أن "وزارة الصحة تمكنت من إخراج 99 جريحاً و73 مرافقاً عبر معبر رفح البري فقط منذ مطلع الشهر الجاري وأخلينا جزءاً منهم دون تأمين ممر آمن لهم".

وطالب القدرة، "كل الأطراف بالعمل الفوري على توفير ممر إنساني آمن لدخول الإمدادات الطبية والوقود والطواقم الطبية وخروج آلاف الجرحى بشكل عاجل".

"لا وقف لإطلاق النار"

جدد الجيش الإسرائيلي، الخميس، تأكيد موقفه أن لا وقف لإطلاق النار في غزة وإنما "فترات توقف تكتيكية ومحلية محدودة".

وقال في منشور على منصة إكس: "لا وقف لإطلاق النار. بل فترات توقف تكتيكية ومحلية لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة" على حد تعبيره.

وأضاف: "هذه التوقفات التكتيكية محدودة في الزمان والمكان".

وتابع: "كما نوفر ممرات إنسانية للمدنيين في غزة للانتقال مؤقتاً جنوباً إلى مناطق أكثر أماناً حيث يمكنهم تلقي المساعدات الإنسانية" وفق تعبيره.

ويطالب عديد من الدول والمنظمات الأممية والحقوقية إسرائيل بقبول وقف إطلاق نار إنساني في غزة لكن الحكومة الإسرائيلية ما زالت ترفض.

ويواصل الجيش الإسرائيلي مطالبة الفلسطينيين في شمالي قطاع غزة بالتوجه الى جنوبي القطاع.

وأفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أمس الأربعاء، بنزوح عشرات آلاف الفلسطينيين من شمالي غزة الى الجنوب خلال اليومين الماضيين.

ويكثف الجيش الإسرائيلي هجماته من الجو والبر والبحر على شمالي قطاع غزة مع تقدم دباباته باتجاهه.

استشهاد 99 موظفاً أممياً

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن 99 من موظفيها قتلوا بقطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكد مفوض الأونروا في كلمة ألقاها خلال مؤتمر إنساني في باريس أن "مقتل آلاف من الأطفال (في غزة) لا يمكن أن يكون أضراراً جانبية".

وأضاف أن دفع مليون شخص إلى ترك منازلهم وتركيزهم بمناطق تفتقر إلى البنية التحتية الكافية يعد "نزوحاً قسرياً"، وأن التقييد الشديد للطعام والماء والدواء "عقاب جماعي".

وشدد على أن "التوغل العسكري الإسرائيلي وعنف المستوطنين بالضفة الغربية تسببا في ارتفاع قياسي في عدد القتلى الفلسطينيين".

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت فعاليات "المؤتمر الإنساني الدولي من أجل المدنيين في غزة" في باريس، بمشاركة عدد كبير من ممثلي الدول والمنظمات، بينهم نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل.

كما يحضر المؤتمر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس إدارة جنوب قبرص الرومية نيكوس هريستودوليديس، ورئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريك إيجر.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول، قطع الاحتلال إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية، جراء حصار متواصل منذ 17 عاماً.