تواجه وزير الداخلية البريطانية سويلا برافرومان انتقادات متزايدة بعد أن اتهمت الشرطة البريطانية بالانحياز في طريقة تعاملها مع المسيرات المؤيدة لفلسطين.

وواجه رئيس الوزراء البريطاني دعوات عدة لإقالة الوزيرة بعد أن قالت إن عناصر الشرطة "يفاضلون" عندما يتعلق الأمر بالتظاهرات، واعتبرت أن الشرطة تجاهلت "الغوغاء المؤيدين للفلسطينيين" خلال مسيرات احتجاج منددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

يؤكد داونينغ ستريت إن لديه ثقة تامة ببرافرمان لكنه قال إنه يحقق في كيفية نشر تصريحاتها في مقالة رأي في صحيفة "ذا تايمز" دون إذنه كما تمليه القواعد الوزارية.

وقال متحدث باسم سوناك للصحفيين: "لم يُتفق على المحتوى مع الرقم 10" في إشارة إلى مقر الحكومة في شارع دوانينغ.

ووفق مصادر قريبة من الملف، أرسلت المقالة إلى مكتب سوناك الذي طلب إدخال تعديلات عليها لم تُنفذ.

الشرطة والوزيرة

وهدأ التوتر بين شرطة مدينة لندن وسوناك على ما يبدو الأربعاء عقب اجتماع طارئ أكد فيه قائد الشرطة مارك راولي أن المسيرة لا تتضارب مع فاعليات "يوم الهدنة".

وسبق لرئيس الوزراء سوناك أن اعتبر تنظيم تظاهرة في ذكرى "يوم الهدنة" الموافق 11 نوفمبر/تشرين الثاني، اليوم الذي تكرّم فيه البلاد الجنود الذين قتلوا في الحربين العالميتين، أمراً "استفزازياً ومعيباً"، واقترح أن تحظرها شرطة مدينة لندن.

غير أن مقالة برافرمان وجهت انتقادات لاذعة لتصرفات الشرطة.

وكتبت "يقابَل المتظاهرون اليمينيون والقوميون الذين ينخرطون في أعمال عدائية برد صارم، لكن الغوغاء المؤيدين للفلسطينيين الذين يظهرون سلوكاً متطابقاً تقريباً يجري تجاهلهم إلى حد كبير، حتى عندما يخالفون القانون بشكل واضح".

وأضافت أنها لا تعتقد أن هذه التظاهرات "مجرد صرخة استغاثة لغزة"، بل تتعلق أكثر بما وصفته بـ"تأكيد الأولوية من مجموعات معينة، وبخاصة الإسلاميين".

ورأى توم وينسور، الذي شغل سابقاً رئيس هيئة مراقبة في الشرطة أن تعليقات الوزيرة مبالغ بها وتتعارض مع مبدأ استقلالية الشرطة.

وقال لإذاعة "BBC": "عبر الضغط على مفوض شرطة العاصمة بهذه الطريقة، أعتقد أن هذا يتجاوز الحدود".

من جانبها، اعتبرت إيفيت كوبر، المتحدثة باسم الشؤون الداخلية لحزب العمال المعارض أن برافرمان "خرجت عن السيطرة"، و"تشجع المتطرفين لدى جميع الأطراف".

في سبيل اليمين المتطرف

وعززت تصريحات برافرمان تكهنات بأنها تهيئ نفسها للتنافس على زعامة حزب المحافظين، أو أن تصريحاتها حيلة متعمدة من حزب سوناك لجذب اليمينيين قبل الانتخابات العامة القادمة.

وقد يكون ميل برافرمان إلى إذكاء حروب الثقافات مفيداً لحزب المحافظين في محاولته إصلاح تراجعه الكبير إمام حزب العمال في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات التي يتعين إجراؤها بحلول يناير/كانون الثاني 2025.

مؤخراً وصفت برافرمان، وهي من والدين هنديين هاجرا إلى بريطانيا في الستينيات، التعددية الثقافية بأنها "عقيدة مضللة".

كما هاجمت الميثاق العالمي الأمم المتحدة بشأن اللاجئين وحذرت من أن بريطانيا تواجه "إعصار" هجرة، ووصفت الليبراليين بأنهم "أكلة التوفو".

وتشهد مدينة لندن تظاهرات مستمرة منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يشارك فيها عشرات الآلاف من البريطانيين، المطالبين الحكومة البريطانية بالضغط لوقف إطلاق النار وانهاء الحرب في غزة.

ومنذ 34 يوماً، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، استُشهد فيها 10 آلاف و812 فلسطينياً، منهم 4412 طفلاً وإصابة أكثر من 26 ألفاً آخرين، كما استُشهد 178 فلسطينياً واعتُقل آلاف في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.