سياسة
2 دقيقة قراءة
"حزب الله" يعلن إصابة دبابتين إسرائيليتين وسقوط أفرادهما بين قتيل وجريح
قال "حزب الله" اللبناني أنه تمكن من إصابة دباباتي ‏ميركافا وأسقط طاقمييهما بين قتيل وجريح، خلال هجوم صاروخي على موقع المطلة الحدودي.
"حزب الله" يعلن إصابة دبابتين إسرائيليتين وسقوط أفرادهما بين قتيل وجريح
"حزب الله" يصيب دبابتين إسرائيليتين من طراز ميركافا / صورة: AA
9 نوفمبر 2023

أعلن "حزب الله" اللبناني الخميس، إصابة دبابتي ‏ميركافا إسرائيليتين وسقوط طاقمي الدبابتين "بين قتيل وجريح"، في هجوم صاروخي على موقع المطلة شمالي إسرائيل.

وقال في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإلحاقاً ‏ببيانها السابق عن الهجوم الصاروخي على موقع المطلة، تؤكد المقاومة الإسلامية إصابة دباباتي ‏ميركافا وسقوط طاقميهما بين قتيل وجريح"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي رصده إطلاق عدد من قذائف الهاون من الأراضي اللبنانية باتجاه شمالي البلاد.

وقال الجيش في بيان: "عقب التحذيرات في شمال البلاد، جرى إطلاق عدد من قذائف الهاون من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، في حين هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي منصة الإطلاق التي تجرى م إطلاق النار منها".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد المناطق الحدودية اللبنانية-الإسرائيلية اشتباكات متبادلة بين عناصر من "حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

ومنذ 34 يوماً، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، استُشهد فيها 10 آلاف و812 فلسطينياً، منهم 4412 طفلاً وإصابة أكثر من 26 ألفاً آخرين، كما استُشهد 178 فلسطينياً واعتُقل آلاف في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us