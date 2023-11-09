أعلن "حزب الله" اللبناني الخميس، إصابة دبابتي ‏ميركافا إسرائيليتين وسقوط طاقمي الدبابتين "بين قتيل وجريح"، في هجوم صاروخي على موقع المطلة شمالي إسرائيل.

وقال في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإلحاقاً ‏ببيانها السابق عن الهجوم الصاروخي على موقع المطلة، تؤكد المقاومة الإسلامية إصابة دباباتي ‏ميركافا وسقوط طاقميهما بين قتيل وجريح"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي رصده إطلاق عدد من قذائف الهاون من الأراضي اللبنانية باتجاه شمالي البلاد.

وقال الجيش في بيان: "عقب التحذيرات في شمال البلاد، جرى إطلاق عدد من قذائف الهاون من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، في حين هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي منصة الإطلاق التي تجرى م إطلاق النار منها".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد المناطق الحدودية اللبنانية-الإسرائيلية اشتباكات متبادلة بين عناصر من "حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

ومنذ 34 يوماً، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، استُشهد فيها 10 آلاف و812 فلسطينياً، منهم 4412 طفلاً وإصابة أكثر من 26 ألفاً آخرين، كما استُشهد 178 فلسطينياً واعتُقل آلاف في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.