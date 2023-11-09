سياسة
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السودان.. تواصل المعارك في دارفور وجثث تنتشر بشوارع أم درمان عقب اشتباكات
تشهد مدينة الخرطوم وإقليم دارفور اشتداداً في المعارك بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في ظل إخفاق مفاوضات وقف إطلاق النار.
السودان.. تواصل المعارك في دارفور وجثث تنتشر بشوارع أم درمان عقب اشتباكات
قال شهود عيان إن مستشفى "النو" الوحيد في أم درمان تعرّض للقصف ما أسفر عن مقتل عاملة فيه / صورة: AA Archive
9 نوفمبر 2023

تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الخرطوم وضواحيها وإقليم دارفور، مع إخفاق المفاوضات التي ترعاها كل من السعودية والولايات المتحدة.

وحذرت الأمم المتحدة من احتدام القتال في إقليم دارفور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في ظل اشتداد المعارك في مدينة أم درمان غرب العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال شهود عيان إن "جثثاً لأشخاص يرتدون زياً عسكرياً ملقاة في الشوارع بوسط المدينة بعد معارك أمس (الأربعاء)".

بينما أفاد آخرون عن سقوط قذيفة على مستشفى "النو" شمال أم درمان، آخر المرافق الطبية التي تخدم هذه المنطقة، "ما أسفر عن مقتل عاملة".

والخميس كتب نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في دارفور طوبي هارورد في حسابه على موقع إكس "يتعرض مئات الآلاف من المدنيين والنازحين لخطر كبير الآن في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، مع تدهور الوضع الأمني، ونقص الغذاء والماء، والخدمات المحدودة للغاية".

وتابع "يتقاتل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من أجل السيطرة على المدينة، وسيكون لذلك تداعيات كارثية على المدنيين".

كما أبدت السفارة الأمريكية في السودان "قلقاً بالغاً حول تقارير شهود عيان عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قوات الدعم السريع ..بما في ذلك عمليات قتل في منطقة أردمتا بولاية غرب دارفور، والاستهداف العرقي لزعماء وأفراد إثنية المساليت".

والاثنين نعى مجلس السيادة الحاكم في بيان "أحد أعمدة الإدارة الأهلية بغرب دارفور محمد أرباب.. الذي اغتيل غدراً على يد مليشيات الدعم السريع المتمردة، بعد اقتحامها لمنازل المواطنين في منطقة أردمتا".

كما "قُتل أيضاً ابنه وثمانية من أحفاده في جريمة نكراء يندى لها جبين الإنسانية"، على ما أفاد البيان.

ويحتدم القتال منذ أبريل/نيسان في مناطق مكتظة بالسكان بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".

وأسفرت الحرب عن سقوط 10400 قتيل وفقاً لمنظمة "أكليد" المعنية بإحصاء ضحايا النزاعات، كما أدت إلى نزوح ولجوء أكثر من ستة ملايين سوداني، وفق الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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