التقت أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركي، زوجات الزعماء الحاضرين في قمة منظمة التعاون الاقتصادي، بالعاصمة الأوزبكستانية طشقند.

وحضرت أمينة أردوغان خلال زيارتها مع الرئيس التركي لطشقند، منتدى دولياً عُقد تحت عنوان "الأطفال والشباب في العمل وتغير المناخ في آسيا الوسطى" أقيم في إطار يوم الطفل العالمي الذي يوافق 20 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

وناقش مسؤولون من الأمم المتحدة ومن دول مختلفة، خلال المنتدى تعزيز التثقيف البيئي وأهمية دور الأطفال والشباب في مكافحة أزمة المناخ.

وقالت أردوغان: "شرحت الجهود البيئية والمناخية المبذولة في تركيا لصالح الأطفال والشباب، الذين يمثلون أهم فئة مستهدفة، وكذلك الجهات الفاعلة الرئيسية في مبادرة صفر نفايات التي بدأناها قبل ست سنوات".

وأضافت: "بمناسبة هذا البرنامج الهادف الذي تجري فيه مناقشة مستقبل الأطفال، أود التذكير بالوضع المؤلم القاسي الذي يعيشه الأطفال الفلسطينيون"، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي والذي استشهد فيه حتى الآن أكثر من 4412 طفلاً.

ومنذ 34 يوماً، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، استُشهد فيها 10 آلاف و812 فلسطينياً، بينهم 4412 طفلاً و2823 سيدة، وأُصيب 26 ألفاً و475، كما استُشهد 178 فلسطينياً واعتُقل 2280 في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.