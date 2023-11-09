سياسة
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الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تشن حرباً شاملة لتهجير الشعب وتصفية القضية
دعت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها إلى وقف الحرب الإسرائيلية الشاملة على الشعب الفلسطيني، متهمة إسرائيل بنقل عدوانها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.
الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تشن حرباً شاملة لتهجير الشعب وتصفية القضية
قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن إسرائيل تشن حرباً شاملة على الشعب الفلسطيني / صورة: AA Archive
9 نوفمبر 2023

اتهمت الرئاسة الفلسطينية الخميس، قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة نقل "عدوانها" من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بعد اقتحام مدينة ومخيم جنين وعدد من المدن الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) عن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قوله: "إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصعد من حربها الشاملة على شعبنا في غزة والضفة بما فيها القدس".

وأضاف أن إسرائيل "انتقلت في عدوانها الشامل على شعبنا الفلسطيني في غزة إلى الضفة الغربية، حيث قتلت وجرحت اليوم عشرات من أبناء شعبنا".

وتابع أبو ردينة أن "إسرائيل تهدف في حربها الشاملة إلى قتل أكبر عدد من الفلسطينيين وتهجيرهم وتصفية القضية الفلسطينية".

وطالب أبو ردينة الولايات المتحدة "بإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف هذا العدوان الشامل على شعبنا في كل مكان".

وتعليقاً على موقف الإدارة الأمريكية بشأن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، تساءل متحدث الرئاسة الفلسطينية: "هل قصف مدينة جنين ومخيمها بالصواريخ والطائرات وقتل عشرات من أبناء شعبنا بمن فيهم الأطفال والنساء يقع في خانة الدفاع عن النفس؟ أم أنه عدوان غاشم وجرائم إبادة جماعية وقتل وتهجير؟".

ودعا القمتين العربية والإسلامية المزمع عقدهما إلى اتخاذ قرارات تتناسب "وحجم هذا العدوان الإسرائيلي" على الشعب الفلسطيني "وحجم هذه الجرائم المرتكبة بحقه".

من جهتها، أدانت الخارجية الفلسطينية "بأشد العبارات الاعتداء والهجوم الوحشي الذي ترتكبه قوات الاحتلال منذ صباح هذا اليوم ضد شعبنا عامة وضد جنين ومخيمها وبلداتها بشكل خاص".

وأشارت إلى "تدمير واسع النطاق للبنية التحتية وللمنازل وترهيب للمواطنين المدنيين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء".

وحذرت "من مغبة استغلال قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الانشغال العالمي بالحرب على غزة وضحاياها وآثارها المدمرة والاستفراد بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية العنصرية".

وتابعت الخارجية الفلسطينية أن "هذا الاستغلال والاستفراد البشع محاولة لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة وإدخالها في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها".

وقالت إن "سلطات الاحتلال تمارس وحدة العقوبات الجماعية على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وتحاول فرض تغييرات جديدة على الواقع بالقوة بما يخدم خارطة مصالحها الاستعمارية".

وطالبت المجتمع الدولي "بسرعة التدخل لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا، وإجبار دولة الاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين قبل فوات الأوان".

والخميس، استشهد 18 فلسطينياً وأصاب عشرات في الضفة بينهم 14 قتيلاً خلال اقتحامه مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول ينفِّذ جيش الاحتلال يومياً مداهمات واقتحامات لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، اعتُقل خلالها نحو 2310 فلسطينيين، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

ولليوم الـ34، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة، استُشهد فيها 10 آلاف و569 فلسطينياً، بينهم 4324 طفلاً و2823 سيدة، وأُصيب 26 ألفاً و475، حسب مصادر رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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