سياسة
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20 شهيداً بالضفة في 24 ساعة.. والحصيلة ترتفع إلى 183 منذ بدء الحرب على غزة
استُشهد شاب فلسطيني في مخيم عايدة قرب محافظة بيت لحم، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما رفع عدد الشهداء في الضفة الغربية خلال يوم واحد إلى 20، ومنذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 183.
20 شهيداً بالضفة في 24 ساعة.. والحصيلة ترتفع إلى 183 منذ بدء الحرب على غزة
استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي يرفع الحصيلة إلى 183 / صورة: AFP
10 نوفمبر 2023

استشهد شاب فلسطيني فجر الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عايدة قرب محافظة بيت لحم، ليرتفع عدد شهداء الضفة الغربية المحتلة إلى 183 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: "بعد منع الطاقم إسعاف المصاب في مخيم عايدة قرب بيت لحم، جاري الآن استلامه حيث أُعلن استشهاده بعد تنسيق مع الارتباط الفلسطيني".

وأفاد شهود عيان، بأن قوة إسرائيلية داهمت مخيم عايدة للاجئين وشرعت بعملية مداهمة منازل واعتقال مواطنين.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) باستشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت مساء الخميس، في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وفا أن قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع سكانها.

وأوضحت الوكالة أن 9 مواطنين أصيبوا خلال المواجهات بالرصاص الحي، وأُصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس.

وأفادت بأن الشاب ليث محمد باكير نصاصرة (21 عاماً)، توفي متأثراً بإصابته في المواجهات، مشيرةً إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وشن جيش الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات جديدة فجر اليوم (الجمعة)، في عدة مدن وقرى بالضفة الغربية، وفجّر منزلي الأسيرين محمد وصقر الشنتير، في خلة مناع، جنوبي مدينة الخليل.

وأفاد مراسل TRTعربي بالخليل بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منزلي عائلة المعتقلين الشنتير وأخلتهما بالقوة، قبل زراعتهما بالمتفجرات.

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، مدينة جنين وجرفت الشوارع ودمّرت البنية التحتية. ورافق ذلك اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

ومنذ 35 يوماً، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 10 آلاف و812 شهيداً فلسطينياً، بينهم 4412 طفلاً و2918 سيدة، وإصابة أكثر من 26 ألفاً آخرين، وفق مصادر رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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