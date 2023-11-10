أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الخميس، أن 65 شاحنة محمّلة بالمساعدات إضافة إلى 7 مركبات إسعاف، دخلت غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، فيما استمر منع دخول الوقود.

وقالت في بيان: "تسلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم، 65 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، محملة بالمساعدات، بالإضافة إلى 7 مركبات إسعاف من دولة الكويت، عبر معبر رفح".

وأضافت الجمعية أن "الشاحنات تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية، فيما لم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال الوقود حتى اللحظة".

وبذلك يصل عدد الشاحنات المستلمة منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 821 شاحنة، حسب الجمعية الفلسطينية.

ويستمر منع دخول الوقود للقطاع، ما تسبب بتوقف عدد من المستشفيات عن العمل، والكثير من الخدمات الحيوية، وأعاد ظروف الناس في القطاع إلى الحياة البدائية القديمة.

​​​​​​​وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دخلت أول قافلة إغاثية إلى غزة، تضم 20 شاحنة أغلبها مواد طبية وغذائية، وذلك بعد 13 يوماً من الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع وقصف معبر رفح.

ويعاني سكان غزة وضعاً إنسانياً وصحياً كارثياً، إذ نزح نحو 1.4 مليون نسمة من أصل 2.3 مليون من منازلهم، ومنعت إسرائيل عنهم إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء والوقود، في ظل قصف مكثف.

ومنذ 35 يوماً، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 10 آلاف و812 شهيداً فلسطينياً، بينهم 4412 طفلاً و2918 سيدة، وإصابة أكثر من 26 ألفاً آخرين، كما استُشهد 182 فلسطينياً واعتُقل آلاف في الضفة الغربية المحتلة، وفق مصادر رسمية.