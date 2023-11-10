أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الجمعة، ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 11 ألفا و78 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 27 ألفاً آخرين.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي: "ارتفعت حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على القطاع إلى 11078 فلسطينياً بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسناً، وسُجِّلت إصابة 27490 مواطناً بجراح مختلفة".

وأضاف القدرة: "وصل إلينا 2700 بلاغ عن مفقودين من بينهم 1500 طفل لا يزالون تحت الأنقاض".

وتابع: "الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 198 كادراً صحياً وتدمير 53 سيارة إسعاف"، مشيراً إلى أن "إسرائيل استهدفت 135 مؤسسة صحية وأخرجت 21 مستشفى و47 مركزاً صحياً للرعاية الأولية عن الخدمة".

في سياق متصل، اعتقلت السلطات الإسرائيلية اثنين من سائقي سيارات الإسعاف خلال عودتهم من جنوب قطاع غزة إلى شماله، رغم التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفق القدرة.

وأردف المتحدث أن "القوات الإسرائيلية استهدفت مجمع الشفاء الطبي 5 مرات متتالية ولا تزال تستهدف محيط المستشفى حتى اللحظة".

كما تحاصر مستشفيات الرنتيسي والنصر للأطفال وتعرض حياة آلاف المرضى والطواقم الطبية والنازحين للموت المحقق بالجوع والعطش والقصف المباشر، وفق المتحدث.

وختم القدرة بأن "مستشفيات غزة وشمال غزة أمامها ساعات حرجة للخروج التام عن الخدمة نتيجة عدم دخول الوقود".

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، الخميس وفجر الجمعة، عدداً من المستشفيات في قطاع غزة، من بينها مجمع الشفاء ومستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اندلاع حريق داخل مستشفى الرنتيسي للأطفال إثر القصف الإسرائيلي الذي استهدفه، حسبما نقلت قناة الأقصى عبر تليغرام.

وأشارت القناة إلى اندلاع حرائق كبيرة في الطابق السفلي للمستشفى وعدد من مرافقه.

ولفتت إلى تعرض محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة للاستهداف مجدداً بقصف إسرائيلي.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية محيط المستشفى بشكل "مكثف".

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات "عنيفة" في محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة، "ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين".

وأشارت إلى أن "القصف تسبب في إحداث أضرار جسيمة ببعض مرافق المستشفى، وكذلك حالات هلع بين المواطنين الذين هرعوا إليه، في محاولة للاحتماء من القصف".

وأفادت بأن الجيش الإسرائيلي قصف محيط مجمع الشفاء الطبي غربي غزة، "حيث نُصبت خيام للنازحين، إلى جانب خيمة للصحفيين، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين".

ولفتت إلى استشهاد شخص وإصابة طفل، في وقت لاحق، في قصفٍ استهدف مستشفى الولادة في مجمع الشفاء، إضافةً إلى استشهاد شخصين وجرح آخرين في قصف شارع غزة القديم شمالي القطاع.

ونقلت الوكالة عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قولها إن قصفاً جوياً إسرائيلياً استهدف محيط مستشفى العودة، "ما أدى إلى إصابة مسعف متطوع وخروج مركبتَي إسعاف تابعتين للجمعية عن الخدمة".

وقالت الجمعية إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت "بشكل عنيف" منطقة تل الهوى، بالقرب من مستشفى القدس التابع للجمعية، حيث توجد الطواقم الطبية والمرضى وأكثر من 14 ألف نازح.

وذكرت "وفا" أن مديري المستشفيات في غزة وشماليها، أعلنوا أن "ساعات معدودة تبقت قبل خروج المستشفيات عن الخدمة، بعد استنفاد محاولات تمديد عمل خدماتها".

وأوضحت أن المديرين ناشدوا المجتمع الدولي العمل على إدخال الإمدادات الطبية والوقود قبل حدوث "كارثة كبرى".

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فإن وزيرة الصحة مي الكيلة، ناشدت الأمم المتحدة "التدخل الفوري لوقف استهداف مستشفيات الشفاء والعودة والرنتيسي في قطاع غزة".

والخميس، أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن الجيش الإسرائيلي قصف 8 مستشفيات خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأنه تسبب في خروج 18 مستشفى عن الخدمة منذ بدء "العدوان" على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

النساء الحوامل وحديثو الولادة

على صعيد آخر، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن 4600 حامل نازحة و380 مولوداً في مرافقها بحاجة إلى رعاية طبية.

وكتبت الوكالة الأممية، عبر منصة "إكس": "نعمل على توفير رعاية ما بعد الولادة، إلا أن الظروف في الملاجئ ليست مناسبة لحديثي الولادة".

وأكدت أن "نحو 4600 حامل نازحة و380 مولوداً جديداً يعيشون في مرافق (أونروا) بحاجة إلى رعاية طبية".

وفي تدوينة منفصلة، أشارت "أونروا" إلى تقارير لـ"صندوق الأمم المتحدة للسكان" تؤكد وجود 50 ألف حامل في غزة، وأكثر من 180 حالة ولادة يومياً.