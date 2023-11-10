سياسة
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تصاعد معاداة المسلمين والعرب في الولايات المتحدة منذ بدء العدوان على غزة
أعلن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"، تسجيل زيادة "غير مسبوقة" في المضايقات التي تطول المسلمين والعرب في الولايات المتحدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكشف عن أن معاداة المسلمين والعرب خرجت عن السيطرة منذ قرابة 10 سنوات.
تصاعد معاداة المسلمين والعرب في الولايات المتحدة منذ بدء العدوان على غزة
زيادة غير مسبوقة في معاداة المسلمين والعرب في الولايات المتحدة بسبب دفاعهم عن فلسطين / صورة: AFP
10 نوفمبر 2023

أعلن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"، تسجيل زيادة "غير مسبوقة" في المضايقات والأحكام المسبقة وأحياناً الاعتداءات الجسدية ضد المسلمين والعرب في الولايات المتحدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويعد مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"، كبرى المنظمات الداعمة للحريات المدنية الإسلامية في الولايات المتحدة.

وقال المجلس في بيان نشره، الخميس، إنه تلقى 1283 شكوى بشأن أعمال ذات صلة بالأحكام المسبقة ضد المسلمين والعرب في جميع أنحاء الولايات المتحدة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و4 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وأشار إلى تسجيل زيادة "غير مسبوقة" في المضايقات والأحكام المسبقة والاعتداءات الجسدية ضد المسلمين والعرب، وأن هناك زيادة بنسبة 216 بالمئة في الشكاوى مقارنةً بالعام الماضي.

وذكر مدير الأبحاث والمناصرة في المجلس كوري سايلور، أن معاداة المسلمين والعرب خرجت عن السيطرة منذ قرابة 10 سنوات.

وأوضح أن هذه الخطابات المعادية تُستخدم لتبرير العنف ضد الفلسطينيين في غزة وإسكات المدافعين عن حقوقهم في الولايات المتحدة، وأن تلك الخطابات كان لها دور في هذه الزيادة غير المسبوقة للتعصب.

ولفت سايلور إلى أن هذه الزيادة تمثل أكبر موجة من الشكاوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، تاريخ إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، عزمه حظر هجرة المسلمين إلى الولايات المتحدة.

ومنذ 35 يوماً، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفت 10 آلاف و812 شهيداً فلسطينياً، بينهم 4412 طفلاً و2918 سيدة وإصابة أكثر من 26 ألفاً آخرين، كما استُشهد 183 فلسطينياً واعتُقل آلاف في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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