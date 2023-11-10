سياسة
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الاحتلال يفجّر منزلَي أسيرين بالضفة اعتقلهما بدعوى تنفيذ عملية إطلاق نار
اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة دورا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية، وفجّر منزلَي محمد وصقر الشنتير، الأسيرين منذ أغسطس/آب الماضي بدعوى تنفيذهما عملية إطلاق نار قُتلت فيها إسرائيلية وأصيب آخر.
الاحتلال يفجّر منزلَي أسيرين بالضفة اعتقلهما بدعوى تنفيذ عملية إطلاق نار
لحظة تفجير قوات الاحتلال منزلَي الأسيرين الشقيقين محمد وصقر الشنتير في مدينة الخليل. / صورة: وسائل التواصل
10 نوفمبر 2023

فجَّر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة، جدران منزلَي عائلتَي الأسيرين محمد وصقر الشنتير في بلدة دورا جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأفاد مراسل TRTعربي بأن وحدة هندسية تابعة لجيش الاحتلال فجّرَت جدران شقتين للأسيرين الشنتير (دون الأعمدة)، وهما بالطابقين الأول والثاني من عمارة.

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال في البلدة، استخدم فيها الأخير الرصاص الحيّ والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشق المحتجون القوات بالحجارة.

وكانت قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت دورا وحاصرت عدداً من المنازل قبل أن تنفّذ عملية التفجير.

واعتُقل محمد وصقر الشنتير في أغسطس/آب الماضي، وفي الثالث والعشرين من الشهر ذاته داهمت قوة إسرائيلية منزليهما وأخذت قياساتهما وأجرت عمليات مسح هندسي لهما، تمهيداً لهدمها، بحجة تنفيذ عملية إطلاق نار قُتلت فيها إسرائيلية وأصيب آخر.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس يوميّاً حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قوات الجيش الإسرائيلي، يصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع حرب مدمرة تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلّفَت آلاف الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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