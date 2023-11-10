سياسة
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أردوغان: لا يمكن الحديث عن السلام في المنطقة ما لم تُحل القضية الفلسطينية
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا يمكن الحديث عن السلام في المنطقة ولا العالم دون حل عادل للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن أنقرة تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة.
أردوغان: لا يمكن الحديث عن السلام في المنطقة ما لم تُحل القضية الفلسطينية
أردوغان: لا يمكن الحديث عن السلام في المنطقة ما لم تُحل القضية الفلسطينية / صورة: AA
10 نوفمبر 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ما دامت القضية الفلسطينية لم تُحل فلا يمكن الحديث عن سلام في منطقتنا والعالم ولا عن منظومة قانون دولي بمعنى الكلمة، مشيراً إلى ضرورة زيادة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد أردوغان في تصريحات للصحفيين، الخميس، في أثناء عودته من زيارة رسمية إلى أوزبكستان، أن على قادة العالم أن يفعلوا شيئاً لإيقاف الوحشية والهمجية الإسرائيلية بحق قطاع غزة.

ولفت إلى أن تركيا ثابتة على موقفها منذ بدء الحرب، موضحاً أن "إسرائيل لم تبدأ مجازرها ضد الفلسطينيين اليوم.. بل لديها تاريخ في ذلك يعود إلى عام 1947".

وأكد أردوغان أن تركيا تسعى لضمان مرور جميع الجرحى من غزة إلى النقاط التي يمكنها تقديم المساعدة الطبية فيها، بمن فيهم مرضى السرطان والأشخاص المصابون بجروح طفيفة وخطيرة، مشيراً إلى استعداد تركيا لنقل مرضى السرطان وأصحاب الأمراض الخطيرة من قطاع غزة إلى المستشفيات التركية.

وقال إنه "إذا لم يُفتح المعبر (رفح) فإن ذلك سيقتل المصابين وأصحاب الأمراض المزمنة مثل السرطان"، مؤكداً استعداد أنقرة "لنقل إخواننا وأخواتنا المرضى إلى مستشفياتنا".

ولفت أردوغان إلى استشهاد ما يقرب من 11 ألفاً في غزة وجرح نحو 30 ألفاً آخرين معظمهم من النساء والأطفال، مؤكداً أن أنقرة تولي أهمية كبيرة لتحقيق وقف إطلاق النار.

وحول زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أنقرة، قبل أيام، بيّن أردوغان أن وزير الخارجية التركي هاكان، فيدان اقترح على بلينكن زيادة شحنات المساعدات من 20-30 إلى 500 شاحنة تدخل غزة يومياً.

وتطرق أردوغان إلى الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع، وقال إنه ما لم تُحل القضية الفلسطينية، فلن يكون هناك سلام دائم في منطقتنا ولا في العالم.

وعلّق الرئيس التركي آمالاً كبيرة على اجتماع قمة منظمة التعاون الإسلامي في الرياض، الأحد المقبل، لافتاً إلى أنها ستخرج بقرارات تمثل خطوة كبيرة لوقف القمع الإسرائيلي.

وأمس، الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء جرّاء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 10 آلاف و812 فلسطينياً، منهم 4412 طفلاً وإصابة أكثر من 26 ألفاً آخرين.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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