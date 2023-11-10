سياسة
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رداً على مُسيّرة إيلات.. الجيش الإسرائيلي يقصف الأراضي السورية
شن الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، قصفاً على الأراضي السورية رداً على إطلاق طائرة من دون طيار على مدينة إيلات. وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، وقوع انفجار ضخم في إحدى مدارس إيلات، تسبب في أضرار مادية.
رداً على مُسيّرة إيلات.. الجيش الإسرائيلي يقصف الأراضي السورية
الجيش الإسرائيلي يعلن قصفه الأراضي السورية رداً على استهداف مسيّرة مدينة إيلات / صورة: AA
10 نوفمبر 2023

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، شنه قصفاً في الأراضي السورية رداً على إطلاق طائرة من دون طيار على مدينة إيلات جنوباً.

وقال في بيان على منصّة إكس: "قصف الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، منظمة في سوريا نفّذت إطلاق طائرة من دون طيار باتجاه إيلات أمس (الخميس)، حيث أصابت مدرسة في المدينة".

ولم يذكر الجيش الإسرائيلي اسم تلك المنظمة التي استهدفها أو موقعها في سوريا.

وأضاف: "يَعدّ الجيش الإسرائيلي النظام السوري مسؤولاً بالكامل عن كل نشاط إرهابي يُنفّذ من أراضيه"، على حد تعبيره.

والخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع انفجار ضخم في إحدى مدارس إيلات، تسبب بأضرار مادية.

وفي اليمن، قالت جماعة الحوثي في بيان: "أطلقت قواتنا المسلحة (الخميس) دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة وحساسة في جنوب إسرائيل منها أهداف عسكرية في منطقة إيلات".

وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، عبر حسابه على منصة تليغرام: "أطلقنا دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة وحساسة لكيان العدو الصهيوني جنوبيّ الأراضي المحتلة منها أهداف عسكرية في إيلات".

وأضاف: "حققت العملية أهدافها بنجاح وأدت إلى إصابات مباشرة في الأهداف المحددة رغم تكتم العدو (إسرائيل) على ذلك".

وتابع أن "القوات المسلحة اليمينة مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية نصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة".

كان الجيش الإسرائيلي قد أكد في وقت سابق أنّ مسيّرة مجهولة المصدر تحطّمت، الخميس، على مدرسة ابتدائيّة في مدينة إيلات على البحر الأحمر جنوبي إسرائيل، ما سبّب أضراراً مادية وحالة من الذعر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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