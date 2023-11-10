سياسة
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"حققت أهدافها".. الحوثيون يعلنون استهداف جنوب إسرائيل بدفعة صواريخ باليستية
أكد المتحدث العسكري لجماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع، استهداف جنوب إسرائيل بدفعة صواريخ باليستية، منها أهداف عسكرية في إيلات، مشيراً إلى أن العملية حققت أهدافها بنجاح.
"حققت أهدافها".. الحوثيون يعلنون استهداف جنوب إسرائيل بدفعة صواريخ باليستية
جماعة الحوثي اليمنية تعلن استهدافها جنوبي إسرائيل بدفعة من الصواريخ الباليستية / صورة أرشيفية: AA
10 نوفمبر 2023

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مساء الخميس، استهداف جنوبي إسرائيل "بدفعة من الصواريخ الباليستية وإصابة أهداف محددة".

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، نشره عبر حسابه على منصة تليغرام.

وقال سريع: "أطلقنا دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة وحساسة لكيان العدو الصهيوني جنوبي الأراضي المحتلة، منها أهداف عسكرية في إيلات"، دون تحديد توقيت العملية.

وأضاف: "حققت العملية أهدافها بنجاح، وأدّت إلى إصابات مباشرة في الأهداف المحددة رغم تكتم العدو (إسرائيل) على ذلك".

وتابع بأن "القوات المسلحة اليمينة مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية نصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة".

كانت جماعة الحوثي أكدت في أكثر من مناسبة، إطلاقها مسيَّرات وصواريخ على أهداف داخل إسرائيل، ردّاً على الاستهداف المتواصل لأهالي قطاع غزة.

والاثنين توعدت الجماعة بـ"تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية النوعية دعماً ونصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني، واستجابة لنداء شعبنا وشعوب الأمة كافة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة".

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري قال الجيش الإسرائيلي إنه نشر زوارق حربية في البحر الأحمر في إطار التعزيزات العسكرية، بعد يوم من إطلاق جماعة الحوثي ما قالت إنه دفعة صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيَّرة على أهداف مختلفة في إسرائيل، ردّاً على حربها المستمرة على غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة استُشهد خلالها 10 آلاف و812 فلسطينياً، بينهم 4412 طفلاً و2918 سيدة، إضافة إلى استشهاد 183 فلسطينياً بالضفة الغربية خلال نفس الفترة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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