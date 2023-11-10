سياسة
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الأمم المتحدة: نصف منازل غزة دُمّرت في شهر واحد والفقر يطارد السكان
أفادت الأمم المتحدة بأن 50% من المساكن في غزة دُمرت خلال شهر واحد فقط بسبب الهجمات الإسرائيلية، وبأن الدمار في غزة "بلغ مستوى لم يسبق له مثيل"، كما أن 96% من سكان غزة الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الأساسية باتوا يعانون فقراً متعدد الأبعاد.
الأمم المتحدة: نصف منازل غزة دُمّرت في شهر واحد والفقر يطارد السكان
الهجمات الإسرائيلية تسببت بتدمير 50% من المساكن في غزة خلال شهر واحد فقط / صورة: AP
10 نوفمبر 2023

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن 50% من المساكن في غزة دُمِّرت في شهر واحد جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

جاء ذلك في تقرير حمل عنوان: "حرب غزة: التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المتوقَّعة على دولة فلسطين"، عُرض خلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس.

وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، إن 50% من المساكن في غزة دُمِّرت خلال شهر واحد فقط.

وأشار على سبيل المقارنة إلى أن سوريا خسرت هذه النسبة من المساكن في عامها الرابع من الحرب.

وأشارت الأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) رولا دشتي، إلى أن "الدمار في غزة بلغ مستوى لم يسبق له مثيل".

ولفتت إلى أن 96% من سكان غزة الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الأساسية، باتوا يعانون فقراً متعدد الأبعاد.

وشددت دشتي على ضرورة أن يجتمع المجتمع الدولي لإرساء سلام دائم.

وكشف التقرير عن تعرّض النشاط الاقتصادي الفلسطيني لصدمة شديدة نتيجة للحصار الكامل على غزة، وتدمير رؤوس الأموال، والنزوح القسري، والقيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع في الضفة الغربية.

ولفت إلى ضياع 390 ألف فرصة عمل تقريباً منذ بدء الحرب.

وذكر أن خسائر الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن تراوح بين 4% و12% عام 2023، وبين 4% و9% في 2024، مقارنةً بتقديرات ما قبل الحرب، وذلك حسب المدة التي ستستغرقها المعارك.

وتوقع التقرير أن يسجل معدل الفقر ارتفاعاً حاداً يراوح بين 20% و45%، حسب مدة الحرب.

كما توقَّع أيضاً أن يسجل دليل التنمية البشرية انخفاضاً حاداً، ما سيرجع بدولة فلسطين ما بين 11 و16 عاماً إلى الوراء، حسب شدة الحرب.

وأكد أن التعافي الاقتصادي في غزة لن يتحقق فوراً بعد تنفيذ وقف إطلاق النار، نظراً إلى حجم الدمار وضَعف القدرة على الوصول إلى الموارد بفعل الحصار، بما في ذلك المواد والمعدات.

ومنذ اندلاع الحرب، تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن نحو 2.3 مليون فلسطيني من سكان غزة، الذين يعانون أوضاعاً متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حماس بالانتخابات التشريعية في 2006.

ومنذ 35 يوماً، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة، خلَّفت أكثر من 10 آلاف و812 شهيداً فلسطينياً، بينهم 4412 طفلاً و2918 سيدة، وأصابت أكثر من 26 ألفاً، كما استُشهد 183 فلسطينياً واعتُقل 2280 في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لمصادر رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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