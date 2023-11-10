شارك كبار المسؤولين الأتراك يتقدمهم الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة، في مراسم إحياء الذكرى الـ85 لوفاة أتاتورك، مؤسس الجمهورية.

وانطلقت المراسم بسير موكب المشاركين برئاسة أردوغان من "طريق الأسد" في مجمع ضريح أتاتورك بالعاصمة أنقرة.

وضم الموكب رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، وأعضاء الحكومة الرئاسية، ورئيس حزب الشعب الجمهو ري أوزغور أوزل، ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، ورئيسة حزب "إيي" ميرال أقشنر.

كما ضم رؤساء الأجهزة القضائية العليا وقادة القوات في الجيش التركي وغيرهم من المسؤولين في الدولة، وممثلي أحزاب سياسية.

ووضع الرئيس أردوغان على ضريح أتاتورك إكليلاً من الزهور الحمراء والبيضاء على شكل العلم التركي.

ووقف المشاركون أمام ضريح أتاتورك دقيقة صمت في تمام الساعة 09:05، وهو التوقيت الذي توفي فيه مؤسس الجمهورية، قبل 85 عاماً.

ودوّن الرئيس التركي في الدفتر الخاص بالضريح عبارات ترحَّم فيها على قائد حرب الاستقلال ورفاقه في السلاح وجميع الشهداء والمحاربين الذين ناضلوا من أجل هذا الوطن.

وأكد الرئيس أردوغان أنه لن تتكمن أي قوة من منع صعود البلاد وبناء "قرن تركيا" وتحقيق الأمة التركية أهدافها.

وتُحيي تركيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية أتاتورك (عام 1938) عبر مراسم تقام في الولايات كافة.