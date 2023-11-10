سياسة
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شاهد | تركيا ترسل سفينة مساعدات طبية إلى غزة عبر مصر
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن سفينة مساعدات طبية من أجل سكان قطاع غزة، غادرت تركيا متوجهة إلى ميناء العريش بمصر، تحمل على متنها مستشفيات ميدانية وسيارات إسعاف وأدوية لمساندة سكان قطاع غزة.
شاهد | تركيا ترسل سفينة مساعدات طبية إلى غزة عبر مصر
سفينة طبية تركية تتوجه إلى مصر لمساعدة سكان غزة / صورة: AA
10 نوفمبر 2023

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن سفينة مساعدات طبية من أجل سكان قطاع غزة، ستصل غداً السبت إلى ميناء العريش في مصر.

وقال قوجة في تدوينة على منصة إكس اليوم الجمعة، إن السفينة انطلقت من ميناء ألسانجاك في إزمير تحمل على متنها مستشفيات ميدانية وسيارات إسعاف وأدوية ومستلزمات طبية.

ولفت إلى إرسال السفينة بتنظيم من الرئاسة التركية وعبر التنسيق مع وزير الصحة المصري والسلطات المصرية، لتخفيف معاناة المرضى والجرحى في غزة.

وتشمل مواد المساعدات الصحية المُرسَلة مستشفى ميدانياً من النوع الثقيل مجهَّزاً بالكامل بغرف عمليات ووحدات عناية مركَّزة ومقاوماً لجميع الظروف المناخية، ومستشفيات ميدانية من النوع الثقيل المجهزة بالكامل، بالإضافة إلى الأدوية الطبية والمستهلكات الطبية التي ستُستخدَم.

بالإضافة إلى ذلك، من المواد التي أُرسلَت 20 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل ومركبات ومولدات UMKE لتوفير دعم الطاقة للمرافق الصحية.

وأشار قوجة إلى أن المساعدات في هذه الشحنة تزن ما يقرب من 500 طن وتتجاوز 3 أضعاف وزن المساعدات السابقة.

وسبق أن وصلت إلى مطار العريش بمصر 8 طائرات شحن تركية تحمل مساعدات مكونة من أدوية ومستهلكات طبية وأجهزة طبية ومولدات.

ومنذ 35 يوماً يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 10 آلاف و812 شهيداً فلسطينياً، بينهم 4412 طفلاً و2918 سيدة، وأكثر من 26 ألف مصاب، وفق مصادر رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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