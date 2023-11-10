كشفت صحيفة عبرية الجمعة، أن أكثر من 100 جندي إسرائيلي أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء العملية البرية شماليّ قطاع غزة قبل أسبوعين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "أصيب نحو 250 جندياً خلال العملية البرية، أكثر من 100 منهم في حالة خطيرة أو بحاجة ماسَّة إلى الإجلاء".

وأضافت: "الأسباب الرئيسية لمقتل الجنود هي الإصابة المباشرة بالنيران أو نتيجة شظايا أو الصواريخ المضادة للدبابات".

والجمعة أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي خلال المعارك شمال القطاع الليلة الماضية، ما يرفع عدد قتلاه في غزة إلى 38.

وقال الجيش في بيان إن الرقيب جلعاد روزنبليت، 21 عاماً، مسعف قتالي في الكتيبة 52، قُتل خلال عملية عسكرية شماليّ القطاع.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قُتل 354 جندياً وضابطاً إسرائيلياً.

من جهتها قالت هيئة البثّ الإسرائيلية الجمعة، إن 38 جندياً منهم قُتلوا منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في شماليّ قطاع غزة.