سياسة
2 دقيقة قراءة
صحيفة عبرية: أكثر من 100 إصابة خطيرة في الجيش منذ بدء العملية البرية بغزة
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن أكثر من 100 جندي إسرائيلي أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء العملية البرية شماليّ قطاع غزة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلاه في غزة إلى 38.
صحيفة عبرية: أكثر من 100 إصابة خطيرة في الجيش منذ بدء العملية البرية بغزة
ناقلة جند مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي تتحرك على طريق في موقع بالقرب من الحدود مع قطاع غزة / صورة: AFP
10 نوفمبر 2023

كشفت صحيفة عبرية الجمعة، أن أكثر من 100 جندي إسرائيلي أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء العملية البرية شماليّ قطاع غزة قبل أسبوعين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "أصيب نحو 250 جندياً خلال العملية البرية، أكثر من 100 منهم في حالة خطيرة أو بحاجة ماسَّة إلى الإجلاء".

وأضافت: "الأسباب الرئيسية لمقتل الجنود هي الإصابة المباشرة بالنيران أو نتيجة شظايا أو الصواريخ المضادة للدبابات".

والجمعة أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي خلال المعارك شمال القطاع الليلة الماضية، ما يرفع عدد قتلاه في غزة إلى 38.

وقال الجيش في بيان إن الرقيب جلعاد روزنبليت، 21 عاماً، مسعف قتالي في الكتيبة 52، قُتل خلال عملية عسكرية شماليّ القطاع.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قُتل 354 جندياً وضابطاً إسرائيلياً.

من جهتها قالت هيئة البثّ الإسرائيلية الجمعة، إن 38 جندياً منهم قُتلوا منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في شماليّ قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us