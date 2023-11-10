سياسة
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شاهد | المسجد الأقصى شبه فارغ من المصلين بسبب قيود الاحتلال
تواصل شرطة الاحتلال تقييدها دخول المصلين إلى المسجد الأقصى للجمعة الخامسة على التوالي، إذ بدا المسجد شبه فارغ ولم يتمكن سوى 4 آلاف فقط من أداء الصلاة به.
شاهد | المسجد الأقصى شبه فارغ من المصلين بسبب قيود الاحتلال
الأقصى شبه فارغ من المصلين إثر القيود الإسرائيلية المشددة / صورة: AA
10 نوفمبر 2023

بدت باحات ومصليات المسجد الأقصى بالقدس الشرقية، الجمعة، خالية من المصلين إثر القيود المشددة التي فرضتها الشرطة الإسرائيلية على دخول المصلين إلى المسجد، للجمعة الخامسة على التوالي.

وقال شهود عيان، إن ساحات المسجد ومصلياته بدت خالية إلا من عدة آلاف من المصلين كبار السن.

من جهته قال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، إن 4 آلاف مصلٍّ فقط تمكنوا من أداء صلاة الجمعة بالمسجد.

وَأضاف المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه: "منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تفرض الشرطة الإسرائيلية على مدار أيام الأسبوع قيوداً على دخول المصلين إلى المسجد ولكن في أيام الجمعة تكون القيود أشد".

وتابع: "للأسبوع الخامس، لم تسمح الشرطة الإسرائيلية إلا لكبار السن بدخول المسجد لأداء الصلاة".

كانت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية قد أقامت الحواجز على مداخل البلدة القديمة وانتشرت في أزقة البلدة القديمة لمنع الشبان من الوصول إلى المسجد الأقصى.

كما أقامت الشرطة الإسرائيلية الحواجز على البوابات الخارجية للمسجد الأقصى.

واضطر مئات المصلين لأداء الصلاة في الشوارع القريبة من أسوار البلدة القديمة بعد منعهم الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

وقال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المصلين الذين أدوا الصلاة في حي وادي الجوز القريب من البلدة القديمة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة استُشهد خلالها 10 آلاف و812 فلسطينياً، بينهم 4412 طفلاً و2918 سيدة، إضافةً إلى استشهاد 183 فلسطينياً بالضفة الغربية خلال نفس الفترة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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