بعد مرور أكثر من شهر على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بدأت معالم أكبر فشل استخباراتي وأمني وعسكري في تاريخ إسرائيل تتضح أكثر فأكثر. وذلك في وقت تتصاعد فيه موجات اللوم المدنية والسياسية لقيادات أجهزة الاستخبارات والأمن الإسرائيلية واتهمتها بالفشل الذريع في التنبؤ بالعملية العسكرية التي شنتها المقاومة ضد إسرائيل رغم التحذيرات العديدة.

وعلى الرغم من المراقبة الرقمية والأقمار الصناعية المكثفة، فاجأت حماس الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كما فعلت مصر وسوريا قبل نصف قرن، وذلك عندما شنتا هجوماً مشتركاً لم تتوقعه أجهزة المخابرات الإسرائيلية المتبجحة في حرب يوم الغفران عام 1973.

ومن بين أهم الأمور التي فاقمت تحطيم ثقة الإسرائيليين بالجيش وأجهزة المخابرات في البلاد ليس الفشل في توقع هجوم حماس فحسب، بل الخبر الذي نشرته الأسوشيتد برس بعد يومين فقط من عملية "طوفان الأقصى" والذي قال فيه مسؤول في المخابرات المصرية إن إسرائيل تجاهلت التحذيرات المصرية المتكررة من أن حماس كانت تخطط لـ"شيء كبير".

حماس كانت تستعد بوضح النهار

كشف موقع واللا الإخباري الإسرائيلي أن حركة حماس تعمدت نشر معلومات وفيديوهات عن تدريبات عناصرها، إلى حد اعتقاد أجهزة المخابرات الإسرائيلية، أن ما يجري هو تدريبات روتينية. وذكر الموقع أن حماس "مارست الخداع على مدى 18 شهراً، استعداداً للهجوم الواسع على حين غرة"، حسبما نقلت الأناضول.

وجاء في التقرير أن "التدريبات أصبحت روتينية، وتضمنت إعلانات في وسائل الإعلام الفلسطينية، جزءاً من عملية التعود". وأضاف أيضاً أن الغرض من وراء نشر هذه الفيديوهات كان "لتثبيط حواس أجهزة الاستخبارات بشكل خاص، والجيش الإسرائيلي بشكل عام، من أجل الإضرار بيقظة كبار قادة الجيش، الذين تلقوا تقارير حول مجموعة متنوعة من العمليات".

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن تدريبات القسام شملت إطلاق الصواريخ باتجاه البحر، وتحسين مداها، والتدريب المتكرر على الذخيرة الحية. وتابع: "في إطار عملية الاحتيال والتعود التي أدارها الجناح العسكري لحركة حماس، جرى توزيع مقاطع فيديو من دورات تدريبية، اعتبرها الجانب الإسرائيلي غير مهنية، إلى حد السخافة، مثل القفز في حلقات النار، والتدحرج على الأرض، أو السقوط من الدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعي".

كيف تجاهلت إسرائيل كل التحذيرات؟

بالإضافة إلى ما جرى تناقله عن التحذيرات المصرية، كشفت فايننشال تايمز في تقرير حديث كيف تجاهلت المخابرات الإسرائيلية التحذيرات التي أطلقها موظفو المراقبة والاستخبارات أنفسهم.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مناحيم جيدا، الذي كان جزءاً من فريق متطوعين يستخدمون "مزرعة أقمار صناعية" في جنوب إسرائيل ويراقبون شبكات الاتصال ووسائل الإعلام في غزة لتمرير المعلومات إلى جيش الاحتلال، شعوره السوداوي بسبب تجاهل العسكريون تحذيرات فريقه مراراً من أن مقاتلي حماس يجرون مناورات حرب معقدة بالقرب من الحدود.

التجاهل لم يكن من نصيب جيدا وفريقه فحسب، بل تعرضت تحذيرات سلاح الاستخبارات القتالية للتجاهل أيضاً، وهو الجهاز المسؤول عن مراقبة جبهة البلاد مع غزة، إذ قالت المجندة نوا ميلمان لقادتها في وقتٍ سابق من العام الجاري، إن مسلحي حماس يتدربون على هجمات على سياج وهمي، ويفجرونه مراراً وتكراراً.

وفي سياق متصل، كشفت نيويورك تايمز أن القيادات العسكرية والأمنية في إسرائيل كانت تحاول منذ شهور إنذار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الأزمة السياسية التي خلقها تضعف البلاد و "تطمع فيها الأعداء"، غير أن نتنياهو استمر في المكابرة لدرجة أنه رفض في أحد أيام يوليو/تموز الماضي، لقاء جنرال جاء، ومعه الوثائق، ليحذره من مخاطر أمنية محدقة.

من جهته، قال رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت إن إسرائيل عانت من "الثقة المفرطة التي أدت إلى الغطرسة، مما أدى إلى الرضا عن النفس". وأضاف: "فعلت بنا حماس ما نفعله عادة: المفاجأة، والذكاء، والتفكير خارج الصندوق".

عوامل الفشل

ترى فايننشال تايمز أن عوامل كثيرة ساهمت في فشل أجهزة الاستخبارات الكشف عن مخططات حماس، وقالت إن نتائج التحقيق الكامل في كارثة الاستخبارات قد تكون بحاجة إلى عدة سنوات حتى تتكشف بشكل كامل. ومع ذلك سردت ثلاث عوامل رئيسية، هي:

- الاستهانة بقدرات حماس: استخفت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بقدرة حماس على شن مثل هذه العملية واسعة النطاق مع كل الإجراءات الأمنية العملياتية المشددة والتخطيط المنضبط والمعرفة التفصيلية بالتضاريس الإسرائيلية التي تتطلبها.

وقال السير أليكس يونغر، الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات البريطاني (MI6): "إن الإدراك المتأخر أمر رائع، ولكن يبدو أن الفشل الكبير (في إسرائيل) كان فشلاً في الخيال، كما كان الحال مع أحداث 11 سبتمبر/أيلول. يوجد دائماً خطر الخلط بين ما تريد وما هو قائم بالفعل.. وإسرائيل شعرت بأن حماس صارت منزوعة الخطر".

- "الغطرسة التكنولوجية": يتمثل الإخفاق الثاني فيما وصفه مسؤول غربي بـ"الغطرسة التكنولوجية"، أو القناعة المتعجرفة بأن التكنولوجيات المتقدمة، مثل الطائرات بلا طيار التي تتنصت على غزة والسياج المجهز بأجهزة استشعار والذي يحيط بالقطاع، سوف تتفوق على القدرات التكنولوجية المحدودة لحماس. صحيح أن تلك التقنيات المتطورة ساعدت الجيش الإسرائيلي على إحباط معظم عمليات الاختراق تقريباً لسنوات طويلة، لكنها بالمقابل منحت الجيش إحساساً كاذباً بالأمان، حسب مسؤول أمني غربي آخر.

والمشكلة الأخرى هي أنه في حين أن أساليب المراقبة الإسرائيلية عالية التقنية يمكن أن تنتج كميات كبيرة من المعلومات الاستخبارية التكتيكية عالية الجودة، مثل تحديد الموقع الدقيق لمنصة إطلاق الصواريخ، فإنها أقل جودة في الكشف عن الاستراتيجية أو نوايا القيادة، وهو ما يحتاج إلى مهارات استخباراتية بشرية.

- الاضطرابات السياسية: انشغال الأجهزة الأمنية بالاضطرابات السياسية الناجمة عن السياسات الداخلية المثيرة للجدل التي ينتهجها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كانت سبباً في إضعاف الأمن القومي وتشتيت انتباه أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.