سياسة
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كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية وتدمر دبابة إسرائيلية بغزة
أعلنت كتائب القسام قصف تل أبيب برشقة صاروخية وتدمير دبابة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شمال غربي مدينة غزة، وأعلنت القناة 12 العبرية إصابة إسرائيليين اثنين بشظايا صواريخ في تل أبيب واعتراض ما لا يقل عن تسعة صواريخ.
كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية وتدمر دبابة إسرائيلية بغزة
كتائب القسام تعلن قصف تل أبيب برشقات صاروخية رداً على عدوان الاحتلال الإسرائيلي / صورة: Reuters
10 نوفمبر 2023

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، قصف تل أبيب برشقة صاروخية وتدمير دبابة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شمال غربي مدينة غزة.

وقالت "القسام" في بيان لها: "قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

في سياق ذلك، أعلنت القناة 12 العبرية إصابة إسرائيليين اثنين بشظايا صواريخ في تل أبيب واعتراض ما لا يقل عن تسعة صواريخ.

وأوردت "القسام" في بيان آخر: "كتائب القسام تدمّر دبابة تتبع قائد سرية مدرعات في محور شمال غربي مدينة غزة بقذيفة (الياسين 105)".

وأضافت أيضاً أنها قصفت قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية.

وقاعدة "رعيم" تُعرف باسم "مقر قيادة فرقة غزة"، وهي قوة عسكرية كبيرة مكونة من جميع التشكيلات العسكرية الإسرائيلية، وقريبة من قاعدة المدرعات، ومهمتها الأساسية تأمين كل الحدود مع مصر من شرقي رفح إلى السودانية، وصولاً إلى مستوطنة "زيكيم" داخل إسرائيل.

كما استهدفت كتائب القسام حفاراً عسكرياً بقذيفة "الياسين 105" في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى وتحقق فيه إصابة مباشرة، وقصفت كيبوتس "نيريم" بعدد من قذائف الهاون.

بدورها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف مستوطنتَي "نيريم" و"العين الثالثة" في غلاف غزة برشقات صاروخية.

ومنذ 35 يوماً، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11078 شهيداً فلسطينياً، بينهم 4506 أطفال ونحو 2918 سيدة، وأصابت أكثر من 26 ألفاً، كما استُشهد 183 فلسطينياً واعتُقل 2280 في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لمصادر رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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