سياسة
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حزب الله يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 70 بعد مقتل 7 بمواجهات مع إسرائيل
أعلن "حزب الله" اللبناني ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 70 بعد مقتل 7 من عناصره بمواجهات متواصلة مع الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان الجنوبية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
حزب الله يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 70 بعد مقتل 7 بمواجهات مع إسرائيل
الحدود اللبنانية-الإسرائيلية تشهد قصفاً بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى منذ أكثر من شهر / صورة: AA
10 نوفمبر 2023

أعلن "حزب الله" اللبناني الجمعة مقتل 7 من عناصره بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان الجنوبية، ما يرفع حصيلة قتلى الحزب إلى 70، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكر الحزب في بيان أسماء عناصره الذين قال إنهم "ارتقوا على طريق القدس"، وأسماء المناطق التي ينتمون إليها.

والجمعة الماضية، قال أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، في أول كلمة متلفزة له منذ بداية الحرب على غزة، إن جماعته دخلت معركة "طوفان الأقصى" منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أي بعد يوم من انطلاقها في غزة، مؤكداً أن "خيارات المقاومة مفتوحة".

ومنذ ذلك التاريخ، تشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية يومياً، قصفاً متبادلاً ومتقطّعاً بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

ومنذ 35 يوماً، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11078 شهيداً فلسطينياً، بينهم 4506 أطفال ونحو 2918 سيدة، وأصابت أكثر من 26 ألفاً، كما استُشهد 183 فلسطينياً واعتُقل 2280 في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لمصادر رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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