سياسة
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أونروا تعلن استشهاد أكثر من 100 موظف لديها في غزة منذ بدء العدوان
أعلن المفوض العام لوكالة أونروا الجمعة، التأكد من مقتل أكثر من 100 شخص من موظفي الوكالة في غزة جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكداً أن "هذه المأساة يجب أن تنتهي بوقف فوري لإطلاق النار".
أونروا تعلن استشهاد أكثر من 100 موظف لديها في غزة منذ بدء العدوان
المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني أعلن التأكد من مقتل أكثر من 100 من موظفي الوكالة خلال شهر واحد / صورة: AA
10 نوفمبر 2023

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الجمعة، أن أكثر من 100 من موظفيها استُشهِدوا في قطاع غزة منذ بدء القصف والهجمات الإسرائيلية عليه في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعرب المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني عبر منصة إكس عن شعوره بـ"الفجع" بعد تأكد مقتل أكثر من 100 من زملائنا في الأونروا خلال شهر واحد.

وأردف لازاريني بأن "هذه المأساة يجب أن تنتهي بوقف فوري لإطلاق النار".

ومنذ 35 يوماً، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11078 شهيداً فلسطينياً، بينهم 4506 أطفال ونحو 2918 سيدة، وأصابت أكثر من 26 ألفاً، كما استُشهد 183 فلسطينياً واعتُقل 2280 في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لمصادر رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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