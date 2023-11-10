تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد الإرهابي يادين بولوت، المسؤول عن تجارة المخدرات وتبيض الأموال بتنظيم PKK/YPG الإرهابي شمال العراق.

وأكدت مصادر أمنية تركية الجمعة، أنّ الإرهابي المتخفي باسم ريزغار سوار التحق بالتنظيم عام 2015، وكان ينشط في مناطق جبال قنديل وهاكروك وأفشين شمالي العراق.

وحُيّد الإرهابي في عملية للاستخبارات التركية في أثناء تنفيذه عملية تهريب للمخدرات شمال العراق.

وتنفذ تركيا باستمرار عمليات لمكافحة التنظيم الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في دول عدة بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.