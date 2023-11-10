سياسة
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الاستخبارات التركية تحيّد مسؤول المخدرات وتبييض الأموال في PKK الإرهابي
حيد جهاز الاستخبارات التركي الجمعة يادين بولوت المسؤول عن تجارة المخدرات وتبييض الأموال بتنظيم PKK/YPG الإرهابي شمال العراق.
الاستخبارات التركية تحيّد مسؤول المخدرات وتبييض الأموال في PKK الإرهابي
المسؤول بتنظيم PKK الإرهابي يادين بولوت / صورة: AA
10 نوفمبر 2023

تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد الإرهابي يادين بولوت، المسؤول عن تجارة المخدرات وتبيض الأموال بتنظيم PKK/YPG الإرهابي شمال العراق.

وأكدت مصادر أمنية تركية الجمعة، أنّ الإرهابي المتخفي باسم ريزغار سوار التحق بالتنظيم عام 2015، وكان ينشط في مناطق جبال قنديل وهاكروك وأفشين شمالي العراق.

وحُيّد الإرهابي في عملية للاستخبارات التركية في أثناء تنفيذه عملية تهريب للمخدرات شمال العراق.

وتنفذ تركيا باستمرار عمليات لمكافحة التنظيم الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في دول عدة بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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