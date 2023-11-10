اعتبر مركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي الجمعة، أن سكان قطاع غزة المقدر عددهم بنحو 2.2 مليون إنسان، يخوضون "صراعاً من أجل البقاء على قيد الحياة".

وقال المركز (غير حكومي) في تصريح مكتوب، إن "الحجج التي تسوقها إسرائيل لرفضها وقف إطلاق النار لا يمكنها تبرير الظلم الفادح لنحو 2.2 مليون إنسان يعيشون في القطاع ويخوضون يومياً صراعاً وجودياً".

واستنكر المركز "معارضة إسرائيل بشكل تام، وقف القتال بحجج مختلفة، منها أن هذا سوف يتيح لحماس إعادة تنظيم نفسها، وأنه لا مبرر لمثل هذه الهدنة قبل استعادة المخطوفين".

وأضاف أن الصراع الحالي الذي يعيشه سكان غزة من أجل البقاء على قيد الحياة "لا في مواجهة القصف الإسرائيلي المستمر فحسب بل أيضاً بسبب النقص الحاد في الغذاء والماء".

وشدد "بتسيلم" على ضرورة إرساء "هدنة إنسانية" في قطاع غزة في الوقت الحالي، مبيناً أنه خلافاً لتصورات أصحاب القرار السياسي في إسرائيل "ليس كل قطاع غزة (حركة) حماس".

ولفت إلى أن غزة بها "2.2 مليون إنسان من السكان المدنيين، كل واحد وواحدة منهم له وجه واسم وعائلة، ويحتاج الآن إلى غذاء وماء ودواء ومستشفى وكهرباء، وملجأ آمن لكي يتمكن من البقاء على قيد الحياة".

وأكد "بتسيلم" أن الهدنة الإنسانية "أصبحت ضرورة حيوية لإتاحة دخول المواد الغذائيّة والمياه والأدوية والوقود، بكميات تكفي احتياجات السكان في جميع أنحاء القطاع".

وأشار إلى أن إدخال الإغاثة الإنسانية إلى غزة الآن "ليس حسنة يُطلب من إسرائيل أن تمنّ بها على السكان المدنيين في القطاع، وإنما هو واجب عليها، وفقاً لأحكام القانون الإنساني الدولي، لا سيّما في ظل وجود خطر محقق يحيط بالسكان المدنيين، ووجود هيئات مستعدة لتقديم الإغاثة".

واستذكر المركز الإسرائيلي أنه "في الماضي، حين فرضت أطراف متحاربة في مناطق أخرى من العالم مثل هذه القيود، قوبل ذلك بتنديد فوري من دول عدة ومجلس الأمن في هيئة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي".

وتابع: "مواصلة هذا الرفض (لوقف إطلاق النار) تعني إلحاق الأذى المتعمد بالمدنيين، في مخالفة صريحة للقانون".

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول، سمحت إسرائيل بدخول بعض الإغاثات المقدمة من الدول والمنظمات الدولية، فيما ظلت متمسكة بقرار منع إدخال الوقود إلى القطاع.

ومنذ ذلك الحين، لم يتعد عدد شاحنات الإغاثات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ اندلاع الحرب، العدد اليومي الذي كان يدخل إلى القطاع قبل بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وكان يقدر أحياناً بـ800 شاحنة يومياً.

ومنذ 35 يوماً، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11078 شهيداً فلسطينياً، بينهم 4506 أطفال ونحو 2918 سيدة، وأصابت أكثر من 26 ألفاً، كما استُشهد 183 فلسطينياً واعتُقل 2280 في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لمصادر رسمية.