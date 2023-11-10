سياسة
3 دقيقة قراءة
"السكان يخوضون صراعاً وجودياً".. مركز حقوقي إسرائيلي يدعو لهدنة فورية بغزة
طالب مركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي تل أبيب بإعلان هدنة إنسانية فورية في غزة التي يخوض سكانها "صراعاً من أجل البقاء على قيد الحياة"، معتبراً الحجج التي تسوقها الحكومة الإسرائيلية لتبرير رفضها وقف إطلاق النار، حججاً واهية.
"السكان يخوضون صراعاً وجودياً".. مركز حقوقي إسرائيلي يدعو لهدنة فورية بغزة
مركز "بتسليم" اعتبر أن حياة سكان غزة لا يهددها القصف الإسرائيلي المستمر فقط وإنما أيضاً النقص الحاد في الغذاء والماء / صورة: AA
10 نوفمبر 2023

اعتبر مركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي الجمعة، أن سكان قطاع غزة المقدر عددهم بنحو 2.2 مليون إنسان، يخوضون "صراعاً من أجل البقاء على قيد الحياة".

وقال المركز (غير حكومي) في تصريح مكتوب، إن "الحجج التي تسوقها إسرائيل لرفضها وقف إطلاق النار لا يمكنها تبرير الظلم الفادح لنحو 2.2 مليون إنسان يعيشون في القطاع ويخوضون يومياً صراعاً وجودياً".

واستنكر المركز "معارضة إسرائيل بشكل تام، وقف القتال بحجج مختلفة، منها أن هذا سوف يتيح لحماس إعادة تنظيم نفسها، وأنه لا مبرر لمثل هذه الهدنة قبل استعادة المخطوفين".

وأضاف أن الصراع الحالي الذي يعيشه سكان غزة من أجل البقاء على قيد الحياة "لا في مواجهة القصف الإسرائيلي المستمر فحسب بل أيضاً بسبب النقص الحاد في الغذاء والماء".

وشدد "بتسيلم" على ضرورة إرساء "هدنة إنسانية" في قطاع غزة في الوقت الحالي، مبيناً أنه خلافاً لتصورات أصحاب القرار السياسي في إسرائيل "ليس كل قطاع غزة (حركة) حماس".

ولفت إلى أن غزة بها "2.2 مليون إنسان من السكان المدنيين، كل واحد وواحدة منهم له وجه واسم وعائلة، ويحتاج الآن إلى غذاء وماء ودواء ومستشفى وكهرباء، وملجأ آمن لكي يتمكن من البقاء على قيد الحياة".

وأكد "بتسيلم" أن الهدنة الإنسانية "أصبحت ضرورة حيوية لإتاحة دخول المواد الغذائيّة والمياه والأدوية والوقود، بكميات تكفي احتياجات السكان في جميع أنحاء القطاع".

وأشار إلى أن إدخال الإغاثة الإنسانية إلى غزة الآن "ليس حسنة يُطلب من إسرائيل أن تمنّ بها على السكان المدنيين في القطاع، وإنما هو واجب عليها، وفقاً لأحكام القانون الإنساني الدولي، لا سيّما في ظل وجود خطر محقق يحيط بالسكان المدنيين، ووجود هيئات مستعدة لتقديم الإغاثة".

واستذكر المركز الإسرائيلي أنه "في الماضي، حين فرضت أطراف متحاربة في مناطق أخرى من العالم مثل هذه القيود، قوبل ذلك بتنديد فوري من دول عدة ومجلس الأمن في هيئة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي".

وتابع: "مواصلة هذا الرفض (لوقف إطلاق النار) تعني إلحاق الأذى المتعمد بالمدنيين، في مخالفة صريحة للقانون".

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول، سمحت إسرائيل بدخول بعض الإغاثات المقدمة من الدول والمنظمات الدولية، فيما ظلت متمسكة بقرار منع إدخال الوقود إلى القطاع.

ومنذ ذلك الحين، لم يتعد عدد شاحنات الإغاثات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ اندلاع الحرب، العدد اليومي الذي كان يدخل إلى القطاع قبل بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وكان يقدر أحياناً بـ800 شاحنة يومياً.

ومنذ 35 يوماً، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11078 شهيداً فلسطينياً، بينهم 4506 أطفال ونحو 2918 سيدة، وأصابت أكثر من 26 ألفاً، كما استُشهد 183 فلسطينياً واعتُقل 2280 في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لمصادر رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us