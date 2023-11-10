سياسة
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تزامناً مع حرب غزة.. لقاء مرتقب بين بايدن والرئيس الصيني الأسبوع المقبل
كشف مسؤولون أمريكيون عن لقاء مرتقب الأسبوع القادم بين الرئيس جو بايدن ونظيره الصيني. ومن المتوقع أن يناقش اللقاء العلاقات بين البلدين ومجموعة من القضايا الإقليمية.
تزامناً مع حرب غزة.. لقاء مرتقب بين بايدن والرئيس الصيني الأسبوع المقبل
سيناقش بايدن ونظيره الصيني خلال اللقاء المرتقب مجموعة من القضايا الإقليمية / صورة: AA
10 نوفمبر 2023

يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ بمدينة سان فرانسيسكو يوم 15 نوفمبر/تشرين الأول، على هامش مؤتمر اقتصادي.

وسيكون هذا الاجتماع أول لقاء مباشر بين شي وبايدن منذ قمتهما في بالي بإندونيسيا التي عُقدت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في بيان: "سيناقش الزعيمان قضايا العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية والأهمية المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة ومجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية".

وأضافت أن اللقاء سيناقش أيضاً كيف يمكن لواشنطن وبكين الاستمرار في "إدارة المنافسة بشكل مسؤول والعمل معاً بحيث تتوافق مصالحنا، بخاصة فيما يتعلق بالتحديات العابرة للحدود الوطنية التي تؤثر في المجتمع الدولي".

بدوره أوضح مسؤول أمريكي كبير: "هدفنا محاولة اتخاذ إجراءات لإحلال الاستقرار في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين وتذليل بعض سوء الفهم وفتح قنوات تواصل جديدة".

ويأتي الاجتماع المرتقب في الوقت الذي يحاول فيه الجانبان تحقيق الاستقرار في العلاقة التي هزتها سلسلة من الأزمات.

كما يأتي في وقت رفضت فيه إسرائيل الاستجابة للنداءات الدولية لوقف إطلاق النار في غزة.

ومن المقرر أن يتزامن اللقاء مع موعد انعقاد قمة منتدى التعاون "آسيا والمحيط الهادئ" (أبيك) في سان فرانسيسكو من 12 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني.

على صعيد آخر، قالت مسؤولة أمريكية، رفضت الكشف عن هويتها، إن بايدن يريد أن يبلغ نظيره الصيني أن الأمريكيون "قلقون للغاية" من فكرة تدخل بكين في الانتخابات الرئاسية في تايوان في 2024.

ورأت المسؤولة أن العام المقبل "قد يحمل اضطرابات" على صعيد العلاقة بين واشنطن وبكين.

بدورها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ: "سيجري الزعيمان اتصالات متعمقة بشأن القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية والشاملة والأساسية في تشكيل العلاقات الصينية-الأمريكية والقضايا الرئيسية المتعلقة بالسلام والتنمية في العالم".

وأضافت أن شي سيشارك أيضاً مقترحات بلاده لتعميق التعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في اجتماع القادة الاقتصاديين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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