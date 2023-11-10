سياسة
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جمعية "مافي مرمرة" تعلن إطلاق أسطول جديد إلى غزة عبر البحر
أعلن مدير جمعية "مافي مرمرة للحريات والتضامن" التركية بهشتي إسماعيل سونغور الجمعة، التحضير لإطلاق "أسطول الحرية" لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق سكان غزة، مرة أخرى عبر طريق البحر.
جمعية "مافي مرمرة" تعلن إطلاق أسطول جديد إلى غزة عبر البحر
تعرّضت سفينة "مافي مرمرة" عام 2010 لهجوم إسرائيلي أسفر عن استشهاد 10 متضامنين أتراك / صورة: AA
10 نوفمبر 2023

أعلن مدير جمعية "مافي مرمرة للحريات والتضامن" التركية بهشتي إسماعيل سونغور الجمعة، أن جمعيته بالتعاون مع "ائتلاف أسطول الحرية" تخطط لإطلاق سفينة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، مرة أخرى عبر طريق البحر.

وقال سونغور في منشور على منصة إكس، إن "الهجمات وعمليات التطهير العرقي التي تنفّذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تسببت في وفاة آلاف المدنيين، لا سيما الأطفال".

وأضاف: "لا يزال آلاف المدنيين يتعرّضون يومياً لإصابات خطيرة"، مؤكداً أن "القنابل والأسلحة الكيماوية التي يستخدمها نظام الفصل العنصري (إسرائيل) دون مراعاة لأي قانون دولي، ستؤدي إلى حالة من الفوضى التي سيكون لها تأثير دائم في المناطق السكنية والمساحات الزراعية وحتى الثروة الحيوانية في المنطقة".

وتابع سونغور "استجابة لنداء الاستغاثة العاجلة التي وجّهتها السلطات الفلسطينية، فإن جمعية مافي مرمرة وائتلاف أسطول الحرية قررا إطلاق أسطول جديد عبر الطريق البحري إلى قطاع غزة"، لكسر الحصار المفروض عليه.

وأشار سونغور إلى أن التفاصيل ستُعلن خلال الأيام المقبلة بعد مؤتمر صحفي ستنظمه الدول والمنظمات المشاركة.

ودعا جميع المواطنين الأتراك والمنظمات غير الحكومية وكل صاحب ضمير إلى دعم "أسطول الحرية"، من أجل "وقف الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها السكان في غزة".

وكان تحالف "أسطول الحرية" نظم خلال السنوات الماضية، عدة رحلات بحرية لكسر الحصار عن غزة، عبر إطلاق مجموعة سفن من موانٍ أوروبية، تصدت لها قوات من البحرية الإسرائيلية وحالت دون وصولها إلى القطاع.

ومن أبرزها رحلة عام 2010 لسفينة "مافي مرمرة" ضمن "أسطول الحرية 1"، والتي تعرضت آنذاك لهجوم إسرائيلي أسفر عن استشهاد 10 متضامنين أتراك.

ومنذ 35 يوماً، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11078 شهيداً فلسطينياً، بينهم 4506 أطفال ونحو 2918 سيدة، وأصابت أكثر من 26 ألفاً، كما استُشهد 183 فلسطينياً واعتُقل 2280 في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لمصادر رسمية.

مصدر:AA
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