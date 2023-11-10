أعلنت وزارة العلاقات الدولية والتعاون (ديركو) في جمهورية جنوب إفريقيا استدعاء السفير الإسرائيلي إلياف بيلوتسركوفسكي، في العاصمة الإدارية بريتوريا.

وذكر بيان وزارة العلاقات الدولية أنّّ استدعاء السفير بيلوتسركوفسكي يأتي على خلفية الهجمات العنيفة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأكد البيان أن جنوب إفريقيا "تشعر بقلق عميق" إزاء مقتل آلاف المدنيين لا سيَما الأطفال منهم في الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية.

ووصف البيان الأفعال الإسرائيلية في غزة بأنها "غير قانونية"، وطلب من المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق كبار المسؤولين التنفيذيين الإسرائيليين لارتكابهم "جرائم حرب".

وجاء في البيان "يُطلب من السفير بيلوتسركوفسكي التصرف بما يتماشى مع اتفاقيات فيينا التي تمنح امتيازات ومسؤوليات معينة لرؤساء البعثات الدبلوماسية، بما في ذلك الاعتراف بالقرارات السيادية للدولة المضيفة".

وكانت جنوب إفريقيا استدعت مطلع الأسبوع الجاري جميع دبلوماسييها من إسرائيل.

ومنذ 35 يوماً، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11078 شهيداً فلسطينياً، بينهم 4506 أطفال ونحو 2918 سيدة، وأصابت أكثر من 26 ألفاً، كما استُشهد 183 فلسطينياً واعتُقل 2280 في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لمصادر رسمية.